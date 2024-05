Sturzenegger asumirá en un nuevo ministerio de "Modernización Económica": cómo será el ministerio para desregular la economía

Tras el despido de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete, el presidente Javier Milei realiza cambios en su Gobierno y suma a Federico Sturzenegger quien estará a cargo de un nuevo ministerio llamado, inicialmente, "Modernización Económica". También se confirmó la salida de Silvestre Sívori de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).Sturzenegger colabora con el Gobierno incluso desde antes de su asunción. Fue uno de los encargados de redactar la Ley de Bases y el Decreto de Necesidad y Urgencia de la desregulación económica que lanzó Milei a los pocos días de asumir su mandato. Incluso el Presidente lo invitó a estar a su lado, pese a no tener entonces cargo, en la cadena nacional en la que anunció el mega decreto.Los cambios en el gabinete habían sido adelantados por Milei días atrás en una entrevista con La Nación + cuando contó que con la Ley Bases se completaba una primera etapa de su Gobierno, allí señaló que revisará la continuidad de todo su Gabinete y analizaría la incorporación de Sturzenegger al Gobierno. Algo que se confirmó tras la conferencia brindada por Francos la mañana de este martes.Sturzenegger funcionaba, hasta el momento, como asesor presidencial. Semanas atrás, en diálogo con el diario Clarín, se refirió a las consecuencias que habría sobre la economía si la Cámara alta no da luz verde al proyecto de Ley Bases:". El economista también fue uno de los principales redactores del mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei en diciembre.Según el flamante jefe de Gabinete, el presidente quiere sumar entre sus ministros a "una persona que sea capaz de analizar la regulación argentina y discutir con todos los miembros del Gabinete su visión sobre lo que tiene que ser el proceso de simplificación y desregulación de nuestra compleja normativa pública".Francos, además, destacó la figura de Sturzenegger:En esa línea, sostuvo que su designación se producirá en los próximos días. Aunque todavía no está definido el nombre de la cartera, su cargo estará vinculado a la desregulación y modernización del Estado, agregó el funcionario."Ha estado estudiando esto muchísimo tiempo, ha trabajado mucho, ha analizado toda la administración pública y sabe que hay una cantidad de regulaciones en la Argentina que no permiten desarrollar normalmente la economía”, aseguró Francos. Y agregó: