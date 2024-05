Denuncian que el Gobierno quiere desregular las prestaciones a Personas con Discapacidad y habrá una protesta

Con puntos de concentración en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, San Juan y Mendoza se movilizan este miércoles personas con discapacidad, familias, organizaciones y trabajadores contra el ajuste en general sobre el sector y con un reclamo puntual: “¡Frenemos el decreto que destruye el sistema de atención a las personas con discapacidad!”. La protesta federal, impulsada desde el Foro Permanente Discapacidad, se organizó ante la circulación de un proyecto de decreto que desregula el nomenclador que equipara –desde hace 25 años- los aranceles de las prestaciones para distintas obras sociales.En diálogo con la 750, el padre Pablo Adrián Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (PCD), dio detalles del reclamo y denunció que el Gobierno nacional ya tiene preparado un decreto. "Lo que más hace dudar sobre esto es que los funcionarios responsables de este proyecto han dicho que es un borrador. Hoy ese borrador tiene un número, un dictamen de Legal y Técnica y falta la firma del jefe de Gabinete o el Presidente de la Nación", expresó Molero.El proyecto se dio a conocer el pasado 8 de mayo y, según denuncian, buscaría eliminar el costo único para prestaciones, un triunfo de las organizaciones civiles para las personas con discapacidad que se logró a partir de 1997 con la Ley 24.901 y que facilita el acceso a la atención.El texto en cuestión establece que cada financiador podría poner su valor, lo que provocaría, en principio, que 200 mil personas se vean afectadas para acceder a la cobertura. "Si bien los funcionarios dicen que ellos no quieren que nadie pierda nada, la preocupación tendría que estar en poner aranceles que respondan a los costos reales más que buscar una desregulación que, además, haría que el mismo que pone las exigencias es el que paga", manifestó el entrevistado en Branca de Vuelta.- Buenos Aires: 11 AM, Quinta presidencial de Olivos.- Rosario, Santa Fe: 10.30 AM, Monumento a la Bandera.- San Miguel de Tucumán: 10.30 AM, Plaza Independencia.- Ciudad de Córdoba, 11 AM, Av. Colón y General Paz.- Villa María, Córdoba: 15.00 PM, Plaza Centenario.- Alta Gracia, Córdoba: 11.00 AM, Plaza Solares.- Río Cuarto, Córdoba, 10.30 AM, Plaza Roca.- Ciudad de Mendoza, 10.30 AM, Legislatura Provincial -Patricia Mendocinas y Peatonal Sarmiento-.- Ciudad de Santa Fe, 10 AM, Plaza 25 de Mayo.- San Juan, 9:30 AM, Av. Libertador entre las Heras y España -vereda del Centro Cívico.- Ciudad de Salta, 9 AM, Monumento al General Martín Miguel de Güemes.En otro orden, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución para pedirle al Poder Ejecutivo que se abstenga de sancionar el proyecto de decreto que desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad. El proyecto advierte que, de concretarse la desregulación de los aranceles, las personas con discapacidad quedarán en un estado de vulnerabilidad absoluta."En efecto, en el caso de que entre en vigencia este proyecto de decreto, será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto, muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional. Esto es así, por cuanto, al no haber aranceles prestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las Obras Sociales y las demás prestadoras de salud, pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado", indica el texto.Luego se señala que por mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en Argentina en virtud de la Ley 26.378 y con jerarquía constitucional en virtud de la ley 27.044, "es obligación del Estado promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad".También se destaca que en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad llevó adelante el 7 de febrero pasado una Jornada Nacional de Discapacidad en Emergencia para visibilizar la problemática que atraviesa este sector en la actualidad y allí se destacó la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad, como también todos aquellos prestadores que brindan los servicios de salud, de educación, de rehabilitación, recreación y de transporte. En ese marco, se envió un petitorio al titular del Poder Ejecutivo Nacional ."En consecuencia, en el caso de que el Poder Ejecutivo avance con esta medida se profundizará la situación de emergencia ya denunciada en febrero por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad", completa el documento. La iniciativa de Valdés tiene el acompañamiento de diputados de distintos bloques como Miguel Pichetto, Ricardo López Murphy, Martín Soria, Tanya Bertoldi, Roxana Monzón, Ernesto Ali, Daniel Gollan, Ricardo Herrera, María Eugenia Alianiello, Juan Manuel Pedrini, entre otros.