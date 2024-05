"Discrimina a los hombres": Paoltroni volvió a cuestionar la figura legal de femicidio

El senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni volvió a cuestionar la figura legal del femicidio y sostuvo que "discrimina a los hombres"."Ese cambio que hubo en la ley no estoy de auerdo y habría que reverleo.", insistió Paoltroni en Radio con Vos donde había manifestado declaraciones similares hace semanas.Este ste miércoles el legislador formoseño redobló la apuesta:. Por qué si la novia se encarniza y o pasa por la picadora de carne y lo hacfe chorizo y lo vende en el mercado?Sus dichos derivaron en que el periodista Reynaldo Sietecase intentó explicarle: "Lo que se estableció es que cuando hay un homicidio por cuestiones de género, es femicidio, no es homicidio. Eso está en la ley. Vos me decías que no existe, que el femicidio no existe. ¿No lo revisaste?"."No ocurre eso, porque matan a una mujer cada 22 horas", lo interrumpió Sietecase y desató una respuesta de Paoltroni que lo dejó perplejo:".Y el senador libertario cerró: "Cómo me vas a decir que es peor si el novio mata a la novia o la novia mata al novio. Discrimina a los hombres".