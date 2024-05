Ley Bases: la advertencia de Parrilli sobre cambios en leyes que beneficiarían a grupos económicos

El senador nacional de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, criticó el proyecto de Ley Bases y el Paquete Fiscal, advirtiendo que "se quieren cambiar las leyes para darle un negocio a cuatro o cinco grupos económicos".

Durante el debate en la Cámara Alta sobre las propuestas impulsadas por sectores libertarios y los posibles cambios a la media sanción de Diputados, Parrilli señaló: "Esperemos que no sea una modificación cosmética, porque hay cosas sustanciales para cambiar, como privatizaciones, la Ley de Hidrocarburos, RIGI, blanqueo, reforma impositiva"."Son temas fundamentales que hay que cambiarlos de cuajo", enfatizó el legislado, que es una de las personas más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner.Además, el senador neuquino destacó que estas decisiones "dependen de los senadores cuasi oficialistas" y agregó: "Ojalá no tengamos senadores tero, que ponen el grito en un lado y los huevos en otro. Me parece una gran hipocresía decir una cosa y hacer otra".