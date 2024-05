Nuevo traspié del Gobierno: sin dictamen en el Senado por la Ley Bases e incertidumbre por el debate en el recinto

El Gobierno quiso cerrar este miércoles el debate por la Ley Bases y el paquete fiscal, pero no consigió dictamen ante la falta de avales de la oposición dialoguista y, por ahora, no llegará al recinto. Esto significó la activación de un nuevo cuarto intermedio.Para entender este escenario es necesario ver a los integrantes de las comisiones que discutieron este tema. La de Presupuesto y Hacienda, que comanda el oficialista Ezequiel Atauche, tiene 17 integrantes, de los cuales 10 son del oficialismo y la oposición dialoguista; el resto, de Unión por la Patria.La misma situación corre la de Legislación General -cabecera de debate de la ley Bases-, que maneja el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. En tanto, la de Asuntos Constitucionales está liderada por el peronista disidente Edgardo Kueider y cuenta con 19 integrantes: 11 del oficialismo y la oposición dialoguista, y ocho de UP.Para que un dictamen pueda convertirse en tal, se precisan las firmas de la mitad más uno de los integrantes de cada una de las comisiones. No hace falta que sean sobre el mismo texto, ya que pueden haber varios despachos. No obstante, ni siquiera con esa opción se llegó este miércoles al objetivo.Vale mencionar que además del expediente del gobierno de Javier Milei, se sumaron dos dictámenes de minoría: uno del radical porteño Martín Lousteau y del santacruceño José María Carambia. En este marco, el jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical, Eduardo Vischi, anunció que su bloque acompaña en general el proyecto de ley Bases, pero con disidencias.En cuanto al paquete impositvo se incorporaron los siguientes cambios: Figura del monotributo social; Impuestos a las Ganancias, con un 22% de aumento en el piso mínimo de los asalariados de las provincias que integran la región patagónica; y blanqueo de Capitales, quitando la posibilidad de hacerlo a través de criptomonedas y de que ingresen familiares de funcionarios.