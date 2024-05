Caputo se queda con el control de la AFI con la designación de Sergio Neiffert

La mano derecha de Javier Milei, Santiago Caputo, sigue sumando poder en la administración pública con la designación del nuevo titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Sergio Neiffert, quien desde diciembre ocupó una de las direcciones de ACUMAR.Santiago Caputo y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, exponentes de la mesa chica que quedó en el país con los hermanos Milei en los Estados Unidos, encabezaron las primeras gestiones para realizar la transición con el abogado Silvestre Sívori, que renunció a su cargo como interventor de la AFI el lunes por la noche, apenas se confirmó la salida de Nicolás Posse.Según pudo reconstruir LA NACION, antes de presentar su renuncia, Sívori se reunió con Santiago Caputo y Eduardo Menem, y el martes por la tarde volvieron a encontrarse en la Casa Rosada para coordinar aspectos técnicos del traspaso. Después de ese encuentro, Sívori volvió a sus oficinas en la calle 25 de Mayo, donde continuó haciendo gestiones para la transición.En Casa Rosada, no quisieron confirmar oficialmente quién será el nuevo jefe de los espías, a pesar de los avances con Neiffert.Neiffert proviene del riñón del exintendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, con quien comparte algunas sociedades, pero comenzó a tender puentes con La Libertad Avanza (LLA) durante la campaña presidencial de Milei. Eso lo llevó a cultivar una gran relación con Caputo que tiene interés, como buena parte del Gobierno, en empezar a pisar fuerte en la provincia de Buenos Aires.En su CV, se destaca su paso como concejero escolar en Malvinas Argentinas y en el sector privado con ocho años de producción de radio y televisión a lo que se sumó el trabajo de publicidad en una agencia de publicidad en la vía callejera. Al igual que el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, Neiffert también se dedicaba a la venta de jugadores de fútbol.Neiffert tendrá a su cargo el proyecto de reconversión de la AFI que anunció nuevamente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que incluye la división del organismo. Una parte será para todo lo relacionado a las labores de inteligencia en el exterior y la otra se abocará a asistir a la Justicia local con las investigaciones criminales complejas. Para esto, el Gobierno necesitaría la aprobación del Congreso, algo que no consiguió todavía en lo que va del mandato de Milei por lo que se descuenta que no será algo simple.