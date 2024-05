Francos recibió a funcionarios de Kicillof para destrabar la paralización de obras nacionales en territorio provincial

El flamante titular de ministros, Guillermo Francos, encabezó por primera vez desde su designación una reunión formal del Gabinete, y recibió a una delegación de funcionarios que responden a Axel Kicillof.La visita de los ministros bonaerenses Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Javier Alonso (Seguridad), dos referentes dialoguistas del gobierno provincial, tuvo lugar tras el intercambio habitual entre los colaboradores del presidente Javier Milei, y contó además con la presencia del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, en representación de los administradores municipales. También participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Según supo la agencia Noticias Argentinas, los peronistas asistieron a las 10 a Casa Rosada a formar parte de una reunión que duró poco más de 45 minutos y que tuvo por objetivo destrabar la paralización de las mil obras nacionales en territorio provincial, con especial interés en la Autopista Presidente Perón.El primer tramo del intercambio lo protagonizó el secretario del Interior, Lisandro Catalán, y se sumó más tarde el jefe de Gabinete en lo que fue la apertura de un nuevo canal de diálogo entre las administraciones.Desde el entorno de uno de los participantes revelaron a esta agencia que el clima de la reunión de trabajo -solicitada por la provincia- fue cordial, y destacaron el perfil dialoguista de los presentes.Motorizó el reclamo la particularidad de la Autopista Presidente Perón que, al estar en uso, genera inconvenientes en materia de tránsito y de seguridad. Lo cierto es que del total de los 83 kilómetros que tiene la calzada, 52 ya se encuentran en funcionamiento, pero resta culminar con dos tramos, paralizados desde diciembre: uno de 6 km entre el Camino del Buen Ayre y Merlo, y otro 25 km desde la Ruta 210 en Guernica hasta la Ruta 2.Entre las potenciales soluciones, desde el gobierno de Kicillof sugirieron la posibilidad de traspasar las obras a la Provincia para poder concluirlas con fondos propios. La propuesta va a en sintonía con lo expuesto por el ministro Carlos Bianco en conferencia de prensa tras la creación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón.“Si no van a terminar las obras queremos que nos las pasen”, pidió uno de los presentes.Si bien no hubo compromiso por parte de Francos y a pesar de las complejidades administrativas del traspaso, en Casa Rosada no ven con malos ojos ceder las obras públicas paralizadas, con cierto porcentaje de ejecución, para que las provincias, vía los bancos provinciales o en negociación con privados, se hagan cargo. Incluso, se encuentra establecido en la nueva versión de la Ley Bases.Otro de los tópicos de la reunión de trabajo entre oficialistas y opositores fue el abordaje de la necesidad de avanzar en fortalecer la seguridad de los municipios.