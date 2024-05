Milei elogia a Pettovello en pleno escándalo por los alimentos retenidos y a punto de vencer

Y después critican a Pettovello...

La mejor ministra en el área social sin lugar a dudas desde el regreso de la democracia... https://t.co/0NFVIf9iEQ — Javier Milei (@JMilei) May 31, 2024

El Ministerio de Capital Humano finalmente asumió sus errores, tras días de justificaciones vagas, y anunció que entregará la comida almacenada a través del Ejército.. En ese marco, el presidente Javier Milei, salió a respaldar a la titular de la megacartera pese al enorme escándalo que la rodea."Ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería", dijeron, en un mensaje indirecto hacia Pablo de la Torre. Hasta el momento, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, se había limitado a apelar la decisión de la justicia federal, que le dio un plazo de 48 horas para delinear un plan de entrega de los alimentos para entregar a comedores y merenderos afectados en medio de la crisis económica., dice, también el comunicado del ministerio que acopió durante seis meses la comida que le negó -y niega- a merenderos y comedores barriales que hay a lo largo y ancho de todo el país.Ahora, el ministerio a cargo de Pettovello, apuntó la responsabilidad al secretario de Estado De la Torre, supuestamente a cargo de informar sobre las fechas de vencimiento de la comida que decidieron retener durante seis meses en galpones ubicados en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires; y en Tafí del Valle, Tucumán.Desde que se dio a conocer la información, fueron varias las excusas que expuso el Gobierno ultraderechista de Javier Milei, que desde que asumió comenzó una fuerte campaña de criminalización contra referentes políticos y comedores por considerarlos "truchos". Cuando se dio a conocer la información sobre la comida retenida el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que estaban dispuestos para "catástrofes" y "emergencias", pese a que hubo situaciones así que lo habría ameritado y los alimentos no fueron entregados.Ahora, en medio de la revelación de información que agrega que la enorme cantidad de alimentos retenidos por el gobierno están a punto de vencerse, sumado a la gran crisis de autoridades dentro del ministerio quie comanda Petovello; el presidente de la Nación llenó de elogios a la titular de la cartera de Capital Humano.DENUNCIASEn otro orden, el pedido de acceso a la información que reveló las toneladas de comida retenidas por el Gobierno derivaron en, al menos, dos denuncias judiciales. Una de ellas es una denuncia a cargo de Grabois que recayó en el despacho del juez federal Sebastián Casanello, que el lunes de esta semana dio un plazo de 72 horas para que el Ejecutivo entregue un detalle de los alimentos retenidos y proceda "de inmediato" a su distribución.El magistrado apoyó su fallo en las estadísticas que sitúan a más de la mitad de la población en la pobreza.", sostuvo.Como si fuera poco, el Gobierno nacional apeló con un escrito rubricado por la subsecretaria legal del ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, quien se mostraba identificada con el peronismo hasta hace poco tiempo. Entre varios argumentos que dieron, dijeron que la decisión de entregar los alimentos es una decisión política del gobierno de Milei y por lo tanto no es "judiciable" y dijeron que se trata de paquetes de yerba mate por lo que no se está afectando la disputa jurídica que hay en esta causa, esto es, la cuestión humanitaria.Por otro lado, el mismo lunes se abrió una causa colectiva contra los funcionarios de Capital humano.Así lo resolvió el magistrado en un fallo que dictó y que corre en paralelo a la causa penal que tramita el juez federal Casanello.