En medio de la retención de alimentos y contrataciones en negro, el Gobierno denunciará a Tolosa Paz por "irregularidades" en la compra de yerba

En medio del escándalo por la retención de alimentos y la contratación de funcionarios estatales mediada por una empresa internacional, el Gobierno decidió denunciar a la exministra de Desarrollo Social (ahora Ministerio de Capital Humano), Victoria Tolosa Paz, por presuntas “irregularidades” en la compra de 17,4 mil toneladas de “yerba mate elaborada con palo”.El Ejecutivo denunciará ante la Justicia la Licitación Pública N° 95-0058-LPU23 que por $18.224.700.000 firmó el 7 de noviembre de 2023 a Tolosa Paz. La subsecretaría legal del Ministerio de Capital Humano acusa a la exfuncionaria de realizar compras con “sobreprecios” de productos de “mala calidad”.El “dictamen de evaluación de ofertas” fue el 18 de septiembre de 2023 y fueron beneficiadas la distribuidora Compañía Comercial Mayorista S.R.L, que suministraría yerba marca “El Buen Ojo”; Yerbatera Kleñuk, de Ignacio Kleñuk, a la cual se le compró yerba mate elaborada con palo de la misma marca; y a la empresa de Hugo Oscar Holowaty, a quien se le compró la marca “Sierra del Imán”.palets con más de tres mil toneladas que fueron retenidas por la actual gestión. Las tres firmas ofertaron exactamente el mismo valor por cada paquete de mil gramos, $1518,90.Según se publicó en el Boletín Oficial el 8 de noviembre de 2023, 32 días antes de que el peronismo dejara el poder en manos de La Libertad Avanza, desde la ex cartera a cargo de Tolosa Paz justificaron la compra en una “evaluación técnica” solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social a la Universidad Nacional de San Martín donde se aconsejó qué propuestas aceptar y cuáles desestimar.Lo cierto es que en los depósitos del Estado, donde había cinco mil toneladas de alimentos entre los que se encuentran más de 340.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio, hay también retenidos exactamente 3.049.479 kilosLeila Gianni, la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, se presentó en dos programas de los canales LN+ y TN mostrando el contenido de los paquetes: “Puro palo”, crticó y aputó:“Tres mil toneladas de las cinco mil que están en los depósitos corresponde a yerba, que es puro palo. Le pregunto a los ex ministros si con yerba se alimenta el pueblo argentino. El resto de los alimentos son productos adquiridos por la gestión anterior para dárselos a las organizaciones sociales, pero vamos a usarlos para asistir a la población en situaciones de emergencia”, agregó.Los ex ministros aludidos por la encargada de realizar las denuncias penales de la cartera a cargo de Sandra Pettovello son la mencionada diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, su compañero de bancada Daniel Arroyo y Juan Zabaleta.El pasado 4 de abril, cuando se le consultó sobre las millonarias compras de yerba mate elaborada con palo, la diputada de Unión por la Patria respondió a través de su red social X: “Sí, compramos miles de kilos de yerba para las familias de todas las provincias. En la vida real el mate, el mate cocido y el mate cocido con leche son infusiones esenciales en los comedores, en las escuelas y en las mesas del pueblo. Le aconsejo que largue el teléfono y se acerque a tomar unos mates con su gente”.