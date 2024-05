La Justicia confirmó que Pepín Rodríguez Simón podrá volver al país sin ser detenido

La Cámara Federal porteña confirmó el otorgamiento de la exención de prisión a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón que había dispuesto la jueza María Servini en la causa en la que se investiga la persecución de los directivos del Grupo Indalo.Votaron por confirmar el fallo (en mayoría) los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. En disidencia, el juez Martín Irurzun votó por revocar la concesión de la exención y proceder a la orden de captura que se le había dictado al imputado.El fallo aludió a la excepcionalidad del caso: “Pepín” es un imputado buscado que la justicia argentina siempre supo dónde estaba. Se subrayó que la condición de refugiado está amparada por el derecho internacional. Y para poder avanzar en el expediente se necesita, por imperio de la legislación vigente, que se presente en los tribunales de Comodoro Py 2002."Pepín” Rodríguez Simón decidió irse en 2021, cuando la jueza Servini avanzaba en la investigación por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos. Se trata de la denuncia que radicó por asociación ilícita el empresario De Sousa diciendo que se conformó una banda para sacarle el Grupo Indalo y en la que operó en conjunto con la AFIP y la prensa. Allí fue acusado el ex presidente Mauricio Macri, “Pepín” y otros funcionarios de la AFIP.Servini llamó a indagatoria a “Pepín”, pero el ex asesor no se presentó a la cita. Fue entonces cuando la jueza lo declaró en rebeldía y dictó una orden de captura. Sin embargo, para esa altura, Simón iniciaba el trámite ante la CORE (Comisión de Refugiados) para obtener la condición de refugiado en Uruguay. Desde entonces se quedó en el país vecino, donde incluso tuvo una silla en el Parlasur.La Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por el ex funcionario macrista, pero el fallo no tuvo efectos inmediatos porque la defensa de Rodríguez Simón presentó un segundo pedido de refugio en diciembre pasado de 2022 y amplió la denuncia contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.Ahora la defensa de “Pepín” sorprendió con un pedido de eximición de prisión para poder volver a la Argentina sin ser detenido y presentarse en los tribunales a su indagatoria. Entendió que con las nuevas autoridades podía volver y se estimaba corroborada una intención real de sustraerse de la justicia.