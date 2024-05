Adorni confirmó que aún no hay cronograma para entregar los alimentos pese a los vencimientos cercanos y la situación de los comedores

Pese a la angustiante situación de los comedores el Gobierno todavía no elaboró un cronograma para repartir los alimentos. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que los lotes “no van a repartirse por repartirse” y que esta situación es habitual. Además, aseguró que la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello no se encuentra en discusión.Después que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenó comenzar a repartir las seis toneladas de comida que tenían retenidas en depósitos, el Gobierno todavía no estableció un plan para realizar las entregas a los comedores. "El cronograma no está definido de todas maneras esto es un procedimiento normal y habitual", expresó Adorni.Además detalló algunas vechas de vencimiento, para aclarar los rumores de que la mercadería se encontraba vencida, por ende detalló que la primera fecha de vencimiento se va a dar el 7 de julio de un lote menor de alimentos, después un lote más grande el 30 de julio y un lote menor en agosto de leche en polvo y de harina el 25 de julio. "Lo cierto es que no está el cronograma de distribución, pero si hay margen. Estos alimentos no se van a repartir por repartirse", sentenció.Pettovello reconoció que en una auditoría interna, el Ministerio de Capital Humano detectó la cercanía del vencimiento de parte de los alimentos almacenados en galpones de la localidad bonaerense de Villa Martelli y en la ciudad tucumana de Tafí Viejo.También, la ministra dispuso el armado de un protocolo para la entrega de la primera tanda de alimentos. En cuánto a la posible decisión de que Pettovello abandone su cargo en Capital Humano, Adorni expresó que "no está en discusión" ya que para ellos "la ministra es una número 1 y lo está dando todo en un ministerio complicado".