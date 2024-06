Milei sobre los detenidos tras la represión: "Son delincuentes que tienen que estar encerrados"

A pesar de que 28 de los 33 detenidos, el presidenteofreció una entrevista televisiva dondedurante el tratamiento de la Ley Bases."Nosotros estamos a favor de que la gente se manifieste, pero eso no quiere decir que tienen que estar rompiendo la ciudad o la plaza y vandalizando negocios. Violencia no:", sostuvo el Presidente en una entrevista con TN.En ese sentido, consideró: "y como consecuencia de eso, él que las hace las paga". "", afirmó.Consultado por algunos casos en donde los detenidos aseguran que fueron aprehendidos al azar, el Presidente respondió: "Siempre dicen lo mismo. Si vas a la cárcel, está llena de inocentes". Luego, argumentó que "las urnas pidieron a gritos un cambio" y remarcó que uno de sus mandatos era "poner la calle en orden y está sucediendo".Y acusó al "kirchnerismo" de "querer hacer un golpe desde el primer momento". Incluso apuntó contra la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo,, por solidarizarse con las detenciones. "Quizás para ella la democracia sea gente tirando bombas y secuestrando gente", lanzó.Casi al mismo tiempo, mientras Milei emitía declaracionesLos 5 que no fueron liberados quedarían con prisión preventiva a la espera del proceso judicial. Se trata de Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez, la decisión de la magistrada se amparó en el testimonio de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad y en las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Congreso.