El Gobierno oficializó el aumento de las asignaciones familiares

El Gobierno. El mismo se aplicará de manera inmediata sobre los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.Mediante la Resolución 327/2024 publicada en el Boletín Oficial sedeterminó que lopublicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)."El incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la misma, será equivalente a 4,18%, que se aplicará sobre los límites, rangos y montos establecidos en los Anexos mencionados en el artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2024-189-ANSES-ANSES", establecieron en el escrito.Según aclararon en el caso de la percepción de un ingreso superior a $1.588.027, por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, “excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido”.En marzo el aumento había sido de un 27,18%, mientras continuaba vigente la Ley N° 24.241 que luego sustituyó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/2024. A partir de ese momento, los aumentos fueron de 11,01% en mayo y en junio de un 8,83%.$77.462$252.238: $38.731 (hasta ingresos $599.760 por grupo familiar)-Para solicitar la asignación los padres deben estar desocupados, ser trabajadores no registrados (sin aportes) o ser trabajadores del servicio doméstico. Los hijos no deben tener trabajo, estar emancipados, ni recibir alguna de las prestaciones previstas en la ley de asignaciones familiares.-Los hijos y sus progenitores deben ser argentinos y residir en el país. Si son extranjeros o naturalizados deben tener 2 años de residencia en el país.-Se debe cumplir con los controles sanitarios y de vacunación de los hijos hasta los 4 años de edad.Desde los 5 y hasta los 18 años, además de los controles de salud, se debe probar que concurren a establecimientos educativos públicos.-DNI terminados en 0: 8 de julio-DNI terminados en 1: 10 de julio-DNI terminados en 2: 11 de julio-DNI terminados en 3: 12 de julio-DNI terminados en 4: 15 de julio-DNI terminados en 5: 16 de julio-DNI terminados en 6: 17 de julio-DNI terminados en 7: 18 de julio-DNI terminados en 8: 19 de julio-DNI terminados en 9: 22 de julio-DNI terminados en 0 y 1: 12 de julio-DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio-DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio-DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio-DNI terminados en 8 y 9: 18 de julio-DNI terminados en 0: 10 de julio-DNI terminados en 1: 11 de julio-DNI terminados en 2: 12 de julio-DNI terminados en 3: 15 de julio-DNI terminados en 4: 16 de julio-DNI terminados en 5: 17 de julio-DNI terminados en 6: 18 de julio-DNI terminados en 7: 19 de julio-DNI terminados en 8: 22 de julio-DNI terminados en 9: 23 de julioTodas los documentos: 8 de julio al 12 de agostoTodos los documentos: 12 de julio al 12 de agosto