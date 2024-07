La UBA decretó la emergencia salarial de docentes y no docentes: qué pasa con el segundo cuatrimestre

Qué pasa con el segundo cuatrimestre de la UBA

Durante el primer semestre de este año los salarios del sector tuvieron una caída del 40% y sumado a la falta de acuerdo de paritarias con el Gobierno,En la resolución,, de manera permanente”. Además, señaló que “en lo que va del corriente año el poder adquisitivo de los salarios de sus trabajadores ha registrado una pérdida real en torno al 40%”.Frente a lo que se dispuso “incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.Desde el comienzo del año, las representaciones gremiales docentes y no docentes -APUBA y ADUBA- "han venido llevando un reclamo constante sobre esta situación", remarcó el documento y recordó que el 4 de julio se emitió un comunicado en conjunto entre las representaciones gremiales docentes y no docentes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina, marcando la alerta de la crítica situación que se está atravesando en materia salarial en todo el sistema universitario nacional. "", cerró el comunicado.Por su parte, el vicerrector de la UBA,, aseguró esta mañana que la situación que viven es “gravísima” y que si no se resuelve, va a afectar la calidad de los servicios que prestan.“Lo que está pasando es muy triste porque”, lamentó Yacobitti este jueves durante una entrevista en El Destape Radio.El vicerrector aseguró que “hay profesores que quieren dar clase en la UBA pero dicen que no pueden llegar a fin de mes por dar clases en la UBA” y que “hay trabajadores no docentes que ya no pueden ir a trabajar todos los días por el costo del transporte”.“Vienen de otros países a tratar de llevarse a los docentes. Lo que está pasando con la Universidad de Buenos Aires y el resto de las universidades del país es gravísimo.. Son docentes e investigadores que han tardado décadas en formarse”, agregó.Tras la declaración del Consejo Superior de la UBA,En diferentes cátedras se habla de compañeros que están renunciando para pasar a trabajar en otros niveles de la docencia o para dedicarse a otros aspectos de su actividad”, denunció Ileana Celotto, secretaria general de AGD (UBA) en el plenario de Conadu Histórica, realizado el miércoles.Y señaló: “si el Gobierno no incrementa efectiva y sustantivamente el crédito disponible, que desde diciembre a la fecha solo ha aumentado un 1,6%”, señaló Conadu en un comunicado.