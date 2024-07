Kicillof anunció un proyecto para Inversiones Estratégicas y remarcó que trabaja para que la planta de GNL " se concrete" en Bahía Blanca

El gobernadorprometió trabajar para que se concrete la instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca en el marco del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y anunció un proyecto para Inversiones Estratégicas.“Lo hemos manifestado muchas veces, en innumerables comunicaciones y reuniones con todos los actores involucrados: v”, afirmó el gobernador durante una conferencia de prensa este lunes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense.En ese marco, el mandatario provincial destacó que “”. “Este proyecto entre YPF y Petronas no comenzó hace seis meses, sino que, por el contrario, lleva mucho tiempo: pese a que ya se había realizado el anuncio y”, señaló.Las opciones para la radicación de una planta de procesamiento deKicillof remarcó que las respuestas a muchas de las consultas que le envió el presidente de YPF, Horacio Marín, no dependen de la Gobernación sino de la Legislatura (por ejemplo, la adhesión al RIGI), el Municipio de Bahía Blanca y el Puerto local. “Antes de la aprobación del RIGI,”, expresó el Gobernador y añadió: “En primer lugar, muchas de esas solicitudes exceden las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial, ya que involucran leyes que debe tratar la Legislatura y decisiones del municipio de Bahía Blanca”.En ese sentido,”. “Allí pretendemos englobar requisitos que necesitan las compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca: incluye la estabilidad tributaria por un periodo similar al que ofrece el régimen nacional y propone mejoras en el régimen tributario para grandes inversiones”, sostuvo.Además, el mandatario bonaerense subrayó que trasladaron "una solicitud a ambas compañías para obtener más información, ya que al momento no conocemos los detalles del proyecto, sus etapas, duración y cronograma de inversiones”. “”, expresó.De evento también participaron la vicegobernadora Verónica Magario; y los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Economía, Pablo López; y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó Kicillof tras el anuncio de esta mañana del régimen de promoción de inversiones paralelo al que sancionó la gestión nacional en la Ley Bases. “El RIGI trata de generar confianza o cierta seguridad para que el inversor no sienta que un político en el futuro lo va a estafar”, afirmó Adorni.“Si él considera que en vez de adherirse a lo que se adhirió la mayoría de los gobernadores, si cree que tiene que ir por un mecanismo paralelo, que lo haga y le deseamos mucha suerte con ello y que triunfe”, agregó el vocero al tiempo que remarcó: “El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires