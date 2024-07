El apagón informático mundial de Microsoft por ahora no afecta a bancos y aeropuertos de la Argentina

Este viernes. Sin embargo,por el fallo que afectó a diversas empresas del mundo y que recién ahora comienza a normalizarse.Hasta el momento, las distintas aerolíneas del país no informaron demoras, reprogramaciones o cancelaciones en sus vuelos nacionales o internacionales. Por su parte, la Bolsa de Valores local tampoco informó modificaciones.Aunque, algunas multinacionales con redes corporativas globales podrían sufrir las consecuencias del apagón. Quienes no deben preocuparse son las pymes y los usuarios hogareños de computadoras y otros sistemas porque no están afectados por la falla que puso en jaque a las potencias del mundo.Una actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike originó el fallo sufrido en los sistemas de Microsoft que afectó a empresas de todo el planeta, desde aeropuertos hasta el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido. LDe acuerdo a la empresa,, uno de los sistemas de protección de Windows, ha provocado el caos, y asegura que ya trabaja para revertir estos cambios.Según explican a EFE expertos informáticos, la última actualización de controladores de Falcon contenía errores; inmediatamente colapsó Azure, la plataforma de computación en la nube creado por Microsoft para construir, probar, desplegar y administrar aplicaciones y servicios utilizando su infraestructura global. Ello provocó la aparición de los pantallazos azules o “de la muerte” que en todo el mundo mostraban que los sistemas habían dejado de funcionar, y que había que reiniciar los servidores.George Kurtz, CEO de CrowdStrike, se refirió a la masiva falla mundial. “CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para hosts de Windows. Los hosts Mac y Linux no se ven afectados”, manifestó en X.