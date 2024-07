Javier Milei volvió a apuntar contra un funcionario del FMI: "No quiere que le vaya bien a Argentina"

El presidentea criticar a Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) y hombre clave en el caso de la deuda argentina. Según el mandatario el funcionario busca ponerle trabas en la gestiónNosotros somos sobrecumplidores con todos pero prefirieron apoyar el desastre de Massa. ¿Por qué el FMI le permitía todo a Massa? Nosotros sobrecumplimos todos y todo el tiempo están poniendo peros. Avalaba todo el desastre de Massa y a nosotros nos hace los que nos hizo”, lanzó Milei en una entrevista con Fantino por Neura.Ante la consulta de si estos dichos podrían perjudicar la negociación con el organismo internacional, el jefe de Estado respondió: “"Nosotros sobrecumplimos todo y todo el día están poniendo peros. El FMI tenía un conjunto de metas, nosotros pusimos metas más fuertes y sobre cumplimos las nuestras”, insistió."Ya pagué los intereses de enero y para el capital, si no podemos rollear, ya tenemos armadas las REPOs para el año que viene, para poder cubrirnos.", remarcó el mandatario sobre la deuda.En ese sentido, el Presidente recordó la salida del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse. “Yo soy bilardista, esto es resultado puro. Se fue Posse y la productividad del gobierno voló". "Tomar decisiones como estas no es gratis. Quizás él creyó que no lo iba a echar nunca”, agregó.Además, se refirió a su relación con Mauricio Macri, en medio del tire y afloje del líder amarillo con Patricia Bullrich, confesó: “Esta semana tuve intensiones de hablar con él pero me pasaron varias cosas. Hubiera querido hablar con él”. “”, agregóEn otro pasaje de la entrevista, cuestionó a los sectores que le piden emitir fondos para comprar reservas, al advertir que en verdad le "están diciendo que les rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda". Y cuestionó: "Los que dicen que ahora se caen las reservas son brutos, lo que me están diciendo es que yo tengo que emitir dinero para comprar reservas, me están diciendo que les rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda".En ese contexto,y aclaró esta "terminando de limpiar varias cosas". "”.En ese sentido, expresó que su máximo objetivo es llegar a la inflación cero. "", remarcó Milei.Y aseguró: "Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, pero