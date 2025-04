Cristina Kirchner liquidó a Milei por la baja del poder adquisitivo

En sábado de RESURRECCIÓN les quiero compartir un cuadro que vi en redes sobre la PARTICIPACIÓN DE LOS ASALARIADOS EN EL PIB de nuestro país, en el período comprendido entre los años 1935 hasta 2024.



La ex presidenta Cristina Kirchner lanzó duras criticas a la gestión del presidente Javier Milei: En la red social X compartiió un gráfico de Argendata, que muestra la participación de los asalariados en el PBI argentino entre 1935 y 2024."A la inmensa mayoría de los argentinos no le alcanza la guita para nada y la vida cotidiana se hace muy pesada y cada vez más difícil", lamentó la titular del Partido Justicialista."Ese concepto económico, traducido al castellano básico y sobre todo, a una cuestión empírica en la calidad de vida de cada uno de los laburantes, prueba con qué gobiernos la plata te alcanzaba para comprar más cosas, llegar tranquilo a fin de mes y hasta ahorrar", subrayó.La titular del Partido Justicialista resaltó tres etapas fructiferas. "El periodo más virtuoso para los salarios (y por lo tanto para la vida de millones de argentinos), fue entre 2003 y 2015", señaló.En esa línea continuó: "El otro, fue el periodo comprendido entre 1942-1954 (ascenso de Perón desde la Secretaria de Trabajo y Previsión hasta Presidente", indicó.Además, destacó un último periodo que "tuvo su pico en 1974 (año de la muerte de Perón en la presidencia)".Cristina Kirchner afirmó "que los responsables políticos de los períodos de mayor participación de los trabajadores en el PBI. hayan sido, y sigan siendo, perseguidos, condenados y proscriptos… no es ninguna casualidad"."Los responsables de las estafas financieras del 2001 y el 2018 vuelven, una y otra vez, a manejar el Estado. Como siempre digo, en la Argentina… TODO HACE JUEGO CON TODO", sentenció.