Macri destacó el relanzamiento del PRO y minimizó sus dichos sobre "el entorno" de Milei

El expresidente Mauricio Macri habló este sábado sobre el relanzamiento del PRO y relativizó sus dichos de esta semana sobre "el entorno" de Javier Milei, en una clara alusión a ciertos funcionarios libertarios, como su hermana Karina y Santiago Caputo."Este relanzamiento tiene que ver con, para qué vinimos a la política. Vinimos para luchar por el cambio y para el hacer. El mundo nos va dando la razón, el que no cambia, retrocede”, manifestó Macri en diálogo con Radio Mitre.Y agregó: “La gran diferencia de Argentina respecto hace varios años atrás, es que la mayoría de los argentinos quiere cambiar y con profundidad. Eso alinea mucho la expectativa que tuvo el PRO y la aplicó a fondo en la Ciudad de Buenos Aires”.Luego de ser consultado sobre los rumores de que el PRO quiere cargos, Macri sostuvo que tuvo "un diálogo intenso con Santiago Caputo durante los primeros meses de Gobierno, donde, y eso es lo que hablé con el presidente el mes pasado”., que a los argentinos le vaya bien. Nuestra única intencionalidad es ayudar, no estamos discutiendo poder, cargos”, remarcó.Con respecto a sus dichos del jueves pasado sobre Karina Milei, manifestó: "Lo que yo dije es que no la conocía. Con lo cual, ¿Por qué decir que salí fuerte? Eso hace que después ustedes (los periodistas) se enojen cuando".La contundente frase de Macri sobre los “castigos” del Presidente hacia los periodistas tiene que ver con los fuertes ataques del libertario a medios de comunicación y varios periodistas particulares. Desde que asumió el poder en diciembre, Milei cargó contra Ernesto Tenembaum, María O’Donnell, Marcelo Longobardi, Luisa Corradini, entre otros, a los que tildó de “ensobrados”.De hecho, la semana pasada Amnistía Internacional le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exhorte al Estado nacional a que “se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes”.Vale recordar que durante el acto de relanzamiento de PRO en La Boca el pasado jueves, Macri dijo que su fuerza logró “ayudar” al Gobierno “a pesar del entorno” del Presidente. También sugirió que Milei debe ampliarse y construir “un equipo” para atender las urgencias de la gestión y acelerar la instrumentación de las reformas tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso.La reacción pública del gobierno de Milei fue destacar los elogios de Macri hacia la administración libertaria y minimizar el impacto de sus críticas hacia el “entorno” del Presidente. Sin embargo, puertas adentro generaron irritación los cuestionamientos que el expresidente le dedicó al “equipo” libertario. En especial, los dardos dirigidos a la “mesa chica” presidencial.