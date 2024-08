El radicalismo pidió una sesión especial en Diputados para tratar el financiamiento a universidades

El bloque de la Unión Cívica Radical de la Cámara de Diputados pidió este viernes una sesión especial para el miércoles próximo para tratar el financiamiento a las universidades, luego de la convocatoria al recinto solicitada por el PRO y La Libertad Avanza para tratar un temario amplio que incluye la declaración de la esencialidad educativa.La sesión está pedida para el miércoles a las 14 hs “o al término de la Sesión Especial solicitada” por Alejandro FInocchiaro y otros. La aclaración es para prevenir ante posibles “argucias reglamentarias” que aleguen que ambas convocatorias se “superponen” y que en consecuencia la sesión pedida por el radicalismo, por haber sido presentada posteriormente, no tendría validez, señalaron altas fuentes del bloque radical a las que Noticias Argentinas tuvo acceso.Como si fuera poco, para el jueves a las 10 hs está pedida otra sesión especial por parte de Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal), la Coalición Cívica y un grupo de diputados díscolos del radicalismo para tratar la derogación del decreto 656 que engordó en 100 mil millones de pesos el presupuesto para gastos reservados de la nueva SIDE.Esta situación configura un panorama inaudito para la semana que viene, con tres sesiones especiales pedidas con una diferencia de menos de 24 horas entre el inicio de la primera y el de la tercera y última.La solicitud tene como antecedente inmediato la caída de la sesión especial pedida por el oficialismo el miércoles pasado, con un temario que incluía el tratamiento de un proyecto para la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, muy esperado por las “Madres del Dolor”, así como de otra iniciativa para modificar la ley de Armas.El dictamen de minoría obtuvo 21 firmas de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que tiene como autora principal a la radical Danya Tavela, que propone actualizar el presupuesto universitario tomando como criterio la inflación del año pasado medida por INDEC, y a partir de esa base empezar a indexarlo de forma bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos.Además, establece una modificación del articulo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.El dictamen de mayoría de Unión por la Patria, que cosechó 34 firmas, también propone actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias, pero incorpora otros ítems que generan mayor costo fiscal como la ampliación de los beneficiarios y de los montos de las becas Progresar.Además, el proyecto de UP incorpora un artículo que explícitamente obliga a recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.“El Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y actualizar la garantía salarial docente del sector”, señala el texto.En tanto, la iniciativa prevé la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria.La Libertad Avanza y el PRO presentaron su propio dictamen unificado con 26 firmas, mientras que el Frente de Izquierda suscribió otro despacho con dos rúbricas.