Por qué aún no se publica la entrevista que realizó Alberto Fernández en España

En las últimas horas se conoció que El País no publicará por el momento la entrevista que le realizó al expresidente Alberto Fernández en el marco de la denuncia por violencia de género que presentó su expareja Fabiola Yañez.Por el momento ni el medio español ni el expresidente explicaron los motivos de la decisión pero hay varias versiones al respecto. El periodista Raúl Kollmann, quien tuvo diálogo con Fernández horas antes de que la justicia le incautara su teléfono, contó que se trata de una decisión de los abogados que lo defienden que no quieren seguir sumando a la mediatización del hecho. "Los abogados no querían que hubiera una jugada mediática en medio de una delicada situación judicial. Por eso no salió el sábado, no salió hoy y en principio me dicen que no va a salir", indicó el periodista en C5N.El periodista Luis Majul sostuvo que es una decisión de la editorial del medio. "Hola. Según la información que acabamos de recibir de fuentes confiables, la Editora de Género de El País de España recomienda que no se publique la entrevista a Alberto Fernández hasta que no se obtenga, antes, la palabra de Fabiola Yañez", escribió en su cuenta de X.Por su parte, la periodista de C5N Vanesa Petrillo desestimó la versión de que la entrevista no se publicó por miedo a que las declaraciones del expresidente tengan consecuencias legales. "Lo que importa a la justicia es lo que Alberto diga en la causa. Las declaraciones y los crudos pueden ser pedidos como prueba. Todo suma para la causa pero no es determinante. Es determinante lo que se incorporé como prueba. Alberto Fernández está imputado y se tiene que defender y el acto para hacerlo es la indagatoria".Según trascendió, la entrevista se realizó el viernes en la intimidad del departamento en el que el expresidente vive en Puerto Madero, que pertenece al empresario Enrique "Pepe" Albistur, marido de la diputada Victoria Tolosa Paz.La misma fue realizada por los periodistas Martín Sivak y Mar Centenera (corresponsal de El País en Buenos Aires) quienes estuvieron reunidos durante una hora y cuarto con Fernández. En la entrevista, que fue extensa, el exmandatario contó su verdad respecto de la seria acusación de Yañez.En una primera instancia, la entrevista se iba a publicar el sábado, luego pasó para el domingo y por el momento no se sabe si llegará a publicar. Por su parte el portal argentino El Cohete a la Luna le realizó su propia entrevista a Fernández que podría ser publicada una vez se conociera la entrevista de El País.