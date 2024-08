La Libertad Avanza y gran parte de la oposición dialoguista rechazaron tratar la expulsión de diputados que visitaron genocidas

La Libertad Avanza y diputados aliados como el PRO rechazaron tratar un apartamiento del reglamento para que se trate la expulsión de los seis legisladores del oficialismo que visitaron a genocidas como Alfredo Astiz en el penal de Ezeiza.Radicales, socialistas y diputados como Miguel Ángel Pichetto fueron algunos de los 121 votos en contra del apartamiento que requirió Unión por la Patria, bloque que solo cosechó 105 adhesiones. Hubo cinco abstenciones, entre ellas la de Margarita Stolbizer.Los diputados que visitaron a genocidas y que UP pedía expulsar son de La Libertad Avanza: Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El grupo se encontró en Ezeiza con Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, entre otros represores. Algunos de ellos, como Astiz, condenados a prisión perpetua.En este marco, ocurrió algo insólito: Bonacci votó por error a favor de tratar su propia expulsión de la Cámara de Diputados. Según explicó a C5N, la legisladora libertaria se confundió y pensó que lo que se estaba votando era la creación de una comisión investigadora de los hechos.En la sesión fallida de la semana pasada -que no obtuvo quórum- La Libertad Avanza propuso incorporar un proyecto de Declaración para condenar la visita de legisladores a exrepresores, sin embargo, en el temario de la sesión de hoy no estaba incluido.Esto motivó tanto a Nicolás Del Caño como al bloque de Unión por la Patria a pedir los apartamientos y mociones para debatir el tema en el inicio de la sesión. Se espera que se retome la discusión sobre el final de la misma, con la posibilida de que se pida votar la creación de una comisión investigadora del caso.