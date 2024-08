26.08.2024 / Tras los rumores

Sofía Pacchi desmitió una relación con Alberto Fernández: "No he tenido vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente"

La ex asesora de imagen de Fabiola Yañez, durante la presidencia de Fernández, descartó los rumores y remarcó que ella no filtró la foto del festejo del cumpleaños de la ex primera dama en la Quinta de Olivos. "Mi conciencia está en paz", aseguró.