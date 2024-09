Milei visita a Galperín en Mercado Libre en plena guerra entre Mercado Pago y los bancos

En medio del enfrentamiento entre Marcos Galperín y los bancos privados argentinos, el presidentevisitará este miércoles por la tarde las oficinas de la empresa Mercado Libre, en el barrio porteño de Saavedra y encontrará con el empresario.Milei arribará a las oficinas de la compañía cerca de las 15, recorrerá las instalaciones y luego mantendrá una reunión con Galperín y otros directivos de Mercado Libre, quienes le detallarán "los planes de crecimiento" de la compañía en el país, según consginó la Agencia Noticias Argentinas. A las 16, el mandatario cerrará la actividad con un discurso ante los directivos.La visita tendrá lugar como parte del aniversario número 25 de la plataforma líder en comercio online y significará un guiño a Galperín, quien suele respaldar al Gobierno y ha tenido enfrentamientos con la oposición kirchnerista. El empresario tendrá que viajar a Buenos Aires desde Uruguay donde reside desde que ganó Alberto Fernández en 2019.Cabe recordar queFue un acto de la campaña cambiemista por la reelección frustrada por el triunfo de Alberto Fernández. El guiño de Milei es llamativo e inédito ya que el Presidente no visitó muchas empresas privadas desde que asumió.Milei así respaldará al dueño de MeLi en medio de su enfrentamiento con los bancos privados, después de haber denunciado ante la Justicia a la billetera virtual Modo, de 36 bancos privados, por supuesta "cartelización". Hace días,contra los bancos por concentración y cartelización a través de la aplicación en la que las entidades financieras operan unificadas.Las entidades agrupadas en la-sin la participación de Banco Provincia, acusan a Mercado Pago de monopolio, porque consideran que no permite que los usuarios de Mercado Libre paguen sus compras con otra billetera virtual que no sea Mercado Pago. Lo cierto es quecuando acusó a su titular, Jorge Brito, dueño de Banco Macro, de encabezar movimientos financieros para generar una disparada del dólar.