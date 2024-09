Espinoza inauguró la Feria del Libro en La Matanza: "Cada vez más invertimos en cultura y educación"

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, inauguró la XVII edición de la Feria Municipal del Libro Primavera de Libros, el evento cultural más significativo del Municipio, que contó con la presentación de la reconocida cantante Julia Zenko y la prestigiosa bailarina Mora Godoy, que ofreció un show junto a La Máquina Tanguera. Además, la cantante y actriz Marisol Otero encabezó un número de Teatro Musical con los cantantes Nadia Robledo y Jonathan Benítez, y la participación de alumnos de la Casa de Cultura de Ramos Mejía; que junto a más de 86 centros culturales de La Matanza forman en diferentes ramas del arte a más de 20 mil niñas y niños, desde jardín de infantes, jóvenes y adultos mayores.“Estamos muy felices de compartir esta hermosa inauguración de la Feria del Libro de La Matanza, junto a grandes embajadoras de la cultura argentina como Mora Godoy y de tener una plaza colmada de vecinas y vecinos que pudieron ver un espectáculo increíble”, expresó Espinoza y remarcó: “Serán once días de conciertos, conferencias y muchas actividades para toda la familia. En especial, este año contamos con mucha presencia de editoriales”.“Esperamos que toda la Argentina nos venga a visitar y disfrutar de esta fiesta cultural, que es totalmente gratuita”, subrayó y resaltó: “El año pasado nos visitaron 500 mil personas, no solo vecinas y vecinos de La Matanza, sino también de Capital Federal y de todas las ciudades de la Provincia de Buenos Aires, lo que nos hace sentir muy orgullosos”.“Mientras tenemos un Gobierno Nacional que generó en el menor tiempo posible la peor crisis económica y social de la historia, en La Matanza, y junto con el Gobierno Provincial, invertimos cada vez más en cultura y en educación”, aseguró.Por último, Espinoza indicó: “Ante tanta tristeza, desesperanza e injusticias que está generando el Gobierno Nacional, nosotros, desde La Matanza, vamos a seguir estando al lado de nuestros artistas, de nuestros docentes y nuestros estudiantes, de nuestras universidades, porque eso es lo que hará grande a la Argentina”.“Siempre que vengo a La Matanza, me siento como en casa. En esta oportunidad, me encantó haber tenido el desafío de hacer un tema con la orquesta. Me parece que la integración es muy importante, así que me quedo con una satisfacción inmensa y muy contenta de compartir esta fiesta de la cultura junto al equipo de bailarines, que es un lujo”, manifestó la bailarina Mora Godoy.“Nuestro intendente Fernando Espinoza siempre ha puesto a la cultura en un lugar de privilegio, sentando las bases únicas y para siempre, de esta gran estructura cultural y teniendo en claro, hoy más que nunca, que la cultura no es un gasto, es una inversión”, manifestó la secretaria de Cultura del distrito, Silvia Francese, y subrayó: “La Feria del libro es un derecho adquirido, y nadie nos lo va a sacar, porque lo vamos a defender siempre”.Por su parte, Eduardo Vergara, del Grupo Editorial Nobel, sostuvo: “Esta iniciativa de acercar la cultura a todos los vecinos del distrito es espectacular y muy importante. Estamos muy contentos de participar con nuestro grupo editorial, que abarca diferentes temas de arte y literatura”.La Feria continuará hasta el 22 de septiembre y se realizará de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los fines de semana de 12 a 20 horas. Entre las personalidades que participarán, se destacan el actor Gonzalo Heredia, la escritora y comediante Magalí Tajes, el artista DJ Alex, el cantante Ignacio Copani y los periodistas Pablo Duggan, Fernando Borroni y Diego Brancatelli, entre otros. La programación incluye múltiples actividades gratuitas, que representan la diversidad y el compromiso del Municipio con el acceso a la cultura para todas las vecinas y vecinos.Los que asistan también podrán disfrutar de los food trucks con una variedad gastronómica y especialidades regionales. El cierre del evento, el domingo 22 de septiembre, incluirá la danza tradicional del Pericón Nacional con la participación de integrantes de los Centros de Jubilados de La Matanza y ballets folklóricos invitados, y la gran Fiesta de Colectividades.La agenda completa de la Feria del Libro, se puede consultar en la web y las redes sociales: @municipiodelamatanza y @culturamatanza.