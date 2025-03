Nezha 2: Un fenómeno cultural de China que trasciende fronteras y redefine el cine de animación

“Nezha 2” se estrenó el 29 de enero de 2025, coincidiendo con el primer día del Año Nuevo chino, marcó un hito en la historia del cine de animación no solo en China, sino a nivel global. Producida por Chengdu Coco Cartoon Co. y Beijing Enlight Pictures, esta secuela de cinco años de producción y 144 minutos de duración ha superado todas las expectativas, convirtiéndose en un fenómeno cultural y comercial sin precedentes.La película, que continúa la historia del niño rebelde y deidad Nezha, batió récords de taquilla desde su lanzamiento. Con una producción de 80 millones de dólares, en su primer mes recaudó más de 2.000 millones de dólares, superando a gigantes de la animación como “Intensamente 2”, “Frozen 2”, “El Rey León” (2019) y “Toy Story”. Además, se posicionó como la séptima película más vista de la historia, solo por detrás de producciones como “Avatar”, “Avengers” y “Titanic”. Este logro la convierte en la primera película no estadounidense, en un idioma que no es el inglés y no producida por Hollywood, en alcanzar este nivel de éxito.Pero “Nezha 2” no es solo un triunfo comercial; es también una obra que ha resonado profundamente con audiencias de todo el mundo. Su historia, que aborda temas universales como la identidad, el libre albedrío, la autodeterminación y la rebelión, ha sido interpretada por muchos como un reflejo de las tensiones políticas y sociales contemporáneas. La película ha logrado lo que pocas producciones animadas consiguen: entretener, emocionar y, al mismo tiempo, invitar a la reflexión.En conferencia de prensa realizada en el marco de las Dos Sesiones del Partido Comunista Chino, Chen Guanghao, diputado de la Asamblea Popular Nacional y director del Departamento de Cultura y Turismo de la provincia de Sichuan, se refirió a “Nezha 2”. Preguntamos sobre el éxito, su impacto en la economía y la cultura de la región, muy relacionada a la historia de Nezha.“Desde su estreno en el Año Nuevo Chino, “Nezha 2” ha sido un gran éxito y, hasta la fecha, su taquilla está a punto de alcanzar los 15.000 millones de yuanes (2073 millones de dólares). Creo que el éxito de esta película se debe a dos factores principales:“Primero, es ´la más china´ . La película incorpora ampliamente elementos icónicos de Sichuan, como Sanxingdui, el panda gigante, la gastronomía sichuanesa, la ópera de Sichuan y la arquitectura tradicional del oeste de Sichuan, rindiendo un profundo homenaje a los cinco mil años de cultura china.Segundo, es ´la más global´ . No solo exhibe la riqueza de la cultura china, sino que también refleja emociones y valores universales con los que cualquier persona puede identificarse.Chen Guanghao afirmó que “existe una frase que dice: ´Por una persona, uno llega a amar una ciudad´. El cariño por Nezha ha despertado un interés aún mayor por Sichuan, su lugar de origen, y ha impulsado un nuevo auge en el desarrollo cultural y turístico de la región. Nuestro objetivo ahora es convertir el enorme flujo de atención generado por “Nezha 2” en un verdadero motor de desarrollo. Para ello, trabajaremos en tres ejes principales:1. Explotar más recursos y profundizar la integración de la industria cultural y turística con los tres sectores económicos. Crearemos más experiencias innovadoras como “viajar por Sichuan siguiendo los escenarios de la película” o “descubrir Sichuan a través de la música”, con el fin de transformar los lugares donde se filmaron grandes éxitos cinematográficos en destinos turísticos de moda, liberando así el potencial del consumo cultural y turístico.2. Reforzar la protección y el aprovechamiento del patrimonio cultural. Investigaremos a fondo el papel de la cultura de Shu Antiguo (originaria de Sichuan) dentro del marco de la civilización china como unidad diversa e integrada, y produciremos más grandes obras, espectáculos teatrales y películas con características distintivas de Sichuan y Chongqing.3. Impulsar el desarrollo de la industria cultural digital en Sichuan. Fomentaremos el crecimiento del sector de la creatividad digital y promoveremos la cooperación entre universidades y empresas en parques industriales para lograr una mayor integración entre la educación y la producción. Además, incentivamos la concentración de empresas de animación para generar sinergias dentro de la cadena industrial.Al ser consultado por al fecha de estreno en Latinoamérica, el funcionario afirmó: “Actualmente estamos trabajando activamente para que ´Nezha 2` se estrene en Argentina y otros países de América del Sur, espero que toda su familia se pueda acercar a apoyar esta pelicula”.“Nezha 2” no es solo una película; es un fenómeno cultural que ha logrado conectar con audiencias de todas las edades y culturas. Su éxito ha demostrado que las historias arraigadas en la tradición pueden trascender fronteras y convertirse en narrativas universales. Con su impresionante recaudación, su impacto en el turismo y su contribución al desarrollo de la industria cultural y digital de Sichuan, sentó un precedente para futuras producciones animadas.La primera película de Nezha fue estrenada en 2019 y ya había sido la película animada más vista en China. A los dos años, la Administración de Cine de China informó su 14º Plan Quinquenal (2021-25) “para guiar el camino hacia el cumplimiento del objetivo de la Visión 2035 de convertir a China en un actor cinematográfico importante”. El éxito de Nezha 2 está muy relacionado con estas políticas.A nivel internacional, “Nezha 2” no pasó desapercibida. La agencia de noticias Reuters títuló “El ´éxito de taquilla chino Nezha 2 alimenta el orgullo nacionalista, la hostilidad de Hollywood”. Por su parte, la cadena pública británica señaló que “El Capitán América debe morir en China”: el nacionalismo alimenta a los fans de Nezha 2”. Al ser consultado por NBC sobre la importancia de “Nezha 2” en el contexto mundial, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, dio otra versión. “Estos grandes éxitos chinos se están convirtiendo en nuevos puentes para los intercambios culturales entre China y el mundo y una nueva ventana de China para el mundo. La razón fundamental detrás de esto es que existe un fuerte deseo entre los pueblos de China y otros países de intercambiar económica, comercial y culturalmente y de compartir opiniones. También demuestra que en el proceso de globalización, todos los países pueden lograr el desarrollo en un entorno abierto y de beneficio mutuo”.Nezha, al igual que lo que sucede con otras figuras mitológicas chinas como El Rey Mono, o Sun Wukong, tiene raíces milenarias. Se trata de una deidad con raíces en la India, cuya historia es relatada en un libro escrito durante la dinastía Ming, en el siglo XVI, llamado “La investidura de los dioses”. Y, como El Rey Mono, cuenta con infinidad de versiones, entre las que se destaca la película animada de 1979 “Nezha conquista al Rey Dragón” del Shanghai Animation Film Studio, una obra que refleja la rica historia que tiene la animación china y que de la mano de éxitos como “Nezha 2” comienza a ser conocida en todo el mundo.