El Gobierno avanza en la privatización de Aerolíneas Argentinas con oficialistas y aliados

El Gobierno nacional se reunió este lunes a la tarde con diputados oficialistas y aliados para poner en común los proyectos prioritarios a tratar en el corto plazo. Entre ellos, la privatización de Aerolíneas Argentinas.La cumbre en Casa Rosada fue el último paso antes de pasar al terreno del debate legislativo. El miércoles a las 11 horas se pondrá en discusión este texto en las comisiones de Transportes, Presupuesto y Hacienda. Se trata del proyecto diseñado y presentado por el diputado Hernán Lombardi (PRO), que cuenta con el aval del presidente Javier Milei y su bloque en la cámara baja, así como del Movimiento de Desarrollo e Integración (MID) y parte de la Unión Cívica Radical (UCR)."Declárase sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N°23.696 de Reforma del Estado, la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.", señala el artículo 1° del proyecto de ley, que en el segundo apartado busca autorizar al Poder Ejecutivo para instrumentar el proceso privatizador, que debe llevarlo a cabo el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.Entre las justificaciones que da Lombardi están el "el déficit que genera Aerolíneas Argentinas" con "pérdidas cercanas a 200 millones de dólares" en 2023. "Las aerolíneas conocidas como 'Low Cost' han brindado a miles de argentinos la oportunidad de transportarse de manera rápida y a un costo reducido", agrega."La privatización permitirá que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos", justifica el diputado nacional.Además de la privatiazación, la legisladora macrista Silvana Giudici le solicitó a Guillermo Francos la disolución de la Defensoría del Público (sostiene que fue creada para monitorear opiniones y a periodistas, y que el gasto para funcionar es muy elevado) y rediscutir la modificación que el Gobierno hizo sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, algo que el oficialismo no está dispuesto a ceder.Mientras que se puso en debate la modernización de la Justicia, los lineamientos por el Presupuesto 2025 no fueron una parte predominante del encuentro porque el PRO no fijó una posición clara sobre qué partes del proyecto pueden estar sujetas a cambios.