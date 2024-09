Universidades: docentes rechazaron por la trampa salarial del Gobierno y ratificaron la marcha ante el veto de Milei

En el marco de un paro de trabajadores de universidades nacionales y a menos de una semana de una nueva Marcha Federal Universitaria, docentes y no docentes rechazaron la propuesta de aumento salarial por parte de Capital Humano y la calificaron como "una falta de respeto".En la reunión estuvieron los gremios Fedun, Conadu, Conadu Histórica, Fatun y Fagdut. La cartera comandada por Sandra Pettovello aseguró que ofreció una suba "histórica" del 5,8% "adicional al 1% ya establecido para el personal docente y no docente de las universidades nacionales, a implementarse en octubre". Desde Conadu Histórica definieron a la propuesta como una "manipulación frente a una marcha que va a ser grande".La reunión se dio durante el primer día del paro por 48 horas convocado por la mayoría de los gremios docentes y no docentes de todas las universidades públicas del país. El miércoles 2 de octubre será la segunda Marcha Federal Universitaria de la era Javier Milei, después de la del 23 de abril último.Los docentes vienen advirtiendo un fuerte retraso en materia de recomposición salarial, tanto en función de la inflación como en comparación con la actualización de haberes que tuvieron el resto de los empleados públicos. El cálculo que hacen en los claustros universitarios es que entre noviembre del año pasado y julio de este año, la inflación creció un 154%, los salarios de la Sinep subieron un 97,3% mientras que los salarios universitarios aumentaron un 58,2%.La Conadu, por su parte, alerta que los docentes han experimentado una disminución del poder adquisitivo de aproximadamente el 75% desde diciembre del año pasado.El aumento que Álvarez les ofreció hoy a los docentes fue acordado en la reunión que el martes mantuvo el subsecretario de Políticas Universitarias con la ministra Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.El Gobierno ya tiene preparado el veto a la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, decidió postergar su publicación en el boletín oficial hasta último momento mientras Santiago Caputo negocia con los rectores a modo de control de daños.