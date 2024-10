El Congreso busca tratar el veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario el próximo 9 de octubre

La oposiciónEn un comienzo la sesión se iba a convocar para el 16 porque varios legisladores tenían viajes previstos, pero el miércoles por la noche se oficializó el veto de Milei tras la masiva movilización universitaria y se aceleraron las negociaciones. Con la confirmación de la presencia de los legisladores para debatir se eleva el pedido a la Cámara baja.Esta vez,”, porque a diferencia de lo que pasó con el veto al aumento a las jubilaciones, en la marcha de ayer estuvieron presentes el diputado larretista, Álvaro González, y una senadora del mismo grupo, Guadalupe Tagliaferri. Mientras tanto, desde el interior del PRO plantean dudas respecto de la medida presidencial.Según consignó Infobae, los cinco diputados radicales que apoyaron el veto jubilatorio e hicieron estallar el partido no acompañarán el veto, pero al menos dos se ausentarán para no quedar vinculados al Gobierno en este tema.Por lo que se espera los diputados radicales, a cargo de, que empujaron el proyecto no se darán vuelta esta vez. A estos se les suma el bloque de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la izquierda. Además, el(habían acompañado el veto en jubilaciones).Por el lado del bloque(los peronistas tucumanos),El PRO todavía está en duda, según consignó La Nacióny Cristian Ritondo se lo habría dicho al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, este lunes, cuando se vieron en Balcarce 50.Sin los diputados de PRO, el Gobierno no estaría en condiciones de llegar al tercio (87 diputados, si los 257 estuvieran presentes en la sesión) que se requiere para bloquear el intento opositor de rechazar el veto. El oficialismo quedaría muy lejos de ese número, ya que los 36 diputados de Pro representan más de un tercio de las voluntades con las que habitualmente cuenta la Casa Rosada. Con que si deciden no acompañar el veto solo 10 legisladores macristas (el número que calculan los radicales), las matemáticas se volverían muy empinadas para La Libertad Avanza.