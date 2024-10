Kicillof criticó a los Diputados que acompañaron el veto de Milei a las universidades: "Es vergonzoso"

El vergonzoso voto de los legisladores que convalidaron el ataque de Milei contra las universidades no hizo más que poner blanco sobre negro la verdadera discusión. No les interesa el déficit fiscal, no es una cuestión presupuestaria: quieren un país elitista, donde las… — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 10, 2024

El gobernador de Buenos Aires,, no pudo ocultar su bronca tras la ratificación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y cruzó a los diputados que acompañaron"El vergonzoso voto de los legisladores que convalidaron el ataque de Milei contra las universidades no hizo más que poner blanco sobre negro la verdadera discusión:", aseguró.En su cuenta de X (exTwitter), el gobernador lamentó:""."Están equivocados si creen que nos vamos a dejar ganar por la resignación. No vamos a abandonar la lucha por nuestra universidad pública porque la damos con el corazón, convencidos de que un país con universidad es un país con futuro".Además, agregó: "No vamos a abandonar la lucha por nuestra universidad pública porque la damos con el corazón, convencidos de que un país con universidad es un país con futuro".