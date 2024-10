La provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación contra el dengue

💉🦟 En el primer día de la campaña provincial de vacunación contra el dengue nos acercamos al vacunatorio del Hospital Rossi de #LaPlata



Junto a las y los vacunadores compartimos esta jornada histórica para la salud pública de la provincia de Buenos Aires y recibimos a los… pic.twitter.com/EutwAXq4la — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 22, 2024

El gobernadorencabezó este martes en el Hospital “Rodolfo Rossi” de la ciudad de La Plata el inicio de la campaña provincial de vacunación contra el dengue, junto al ministro de Salud,; el intendente; y la directora ejecutiva de la institución, Cecilia Jaschek.La vacuna en esta etapa esta destinada a: no estar gestando o amamantado; no estar inmunocomprometidas o inmunocomprometidos; o en tratamiento de quimioterapia o corticoides a altas dosis. La vacuna previene cuadros severos y mortales de dengue en personas que ya tuvieron la enfermedad.En esta primera etapa se vacunará entre el 22 y 28 de octubre, en tanto que habrá una segunda tanda entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre. El Ministerio de Salud bonaerense comenzó a enviar la semana pasada a través de correo electrónico los turnos con la indicación de la fecha en la que los destinatarios pueden concurrir al vacunatorio de dengue más cercano a su domicilio. Las personas que no hayan recibido el turno pese a cumplir las condiciones, pueden inscribirse en www.ms.gba.gov.ar/sitios/misalud En ese marco, Kicillof afirmó: "”. "El Gobierno nacional desertó y no tuvo ningún compromiso durante el año para tomar las medidas necesarias para prevenir el avance del dengue: actuó como siempre, con un grado de irresponsabilidad enorme", expresó.Durante la jornada, las autoridades recorrieron también el área del nuevo resonador y los avances de la obra de ampliación de la farmacia del hospital, que sumará un consultorio de asesoría de farmacia para pacientes, nuevo dispensario para los medicamentos, lugar para la residencia, espacio para reuniones y un sector de alta seguridad para medicación costosa.