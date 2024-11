Milei se refirió por primera vez a la salida de Mondino: "El error le costó el puesto en 30 minutos"

"Mi campaña tenía tres ejes muy bien definidos: el ajuste fiscal, la competencia de monedas y mi política internacional", señaló el mandatario este lunes en declaraciones Ciudad Magazine donde remarcó: "Cuando ibas a los actos había muchas banderas de Israel.".Y sobre la actuación de Mondino en la asamblea de la ONU manifestó: "Vos no podés ir a una votación donde todos los países quedan de un lado, Estados Unidos e Israel del otro, y nosotros teníamos que estar ahí, no del otro lado.", afirmó.Milei insistió en sus críticas a las Naciones Unidas y apuntó nuevamente contra la Agenda 2030 y el Pacto 2045. "Eso es la agenda woke, que es avanzar sobre las libertades individuales y que un conjunto de imbéciles, fatalmente arrogantes, se creen que pueden manejarle la vida al resto. Eso no lo voy a permitir", afirmó."La política exterior la define el Presidente, ¿cómo van a sacar un comunicado en línea opuesta?Estamos viendo el formato legal por el cual echarlos y hacerles pagar. Vos no podés ir y votar cualquier cosa porque a vos te parece", sostuvo.