Javier Milei apuntó contra Cristina Kirchner: "Está desesperada porque estoy rompiendo el Estado"

En la previa a conocer si la Justicia confirma o no la sentencia a la ex presidenta , el presidenteapuntó contray consideró que está "desesperada" porque él está "rompiendo el Estado, que es con lo que se enriquecen".", sostuvo el Presidente al exponer en la Gala Anual de la Fundación Endevator, en la ciudad de Buenos Aires, en referencia a los dichos de la ex presidenta hacia él, cuando en una reciente recorrida por el conurbano lo llamó "idiota" y le pidió que "aprenda" de Donald Trump.Y expresó: ""Los políticos están entendiendo que la mejora de la economía es a costa de ellos, de la pérdida de sus privilegios", aseguró.En ese sentido, remarcó quehoy les salió mal (en referencia a la sesión en Diputados para limitar los DNU que al final se cayó), esto está funcionando y por eso se desesperan". Sobre lo de la sesión, agregó: "Ellos dicen que como este equipo está bailando al otro, ahora cambiamos las reglas de juego, ahora tiene un ataque de republicanismo cuando jugaron siempre con esas reglas".Y con el empuje de una inflación del 2,9, a pesar de la recesión, volvió a apuntar contra la oposición: "Necesitan vivir de ellos". "La pobreza, después de que la sinceramos, ya está por debajo del 50%, la bajamos 8 puntos y a la casta tampoco le gusta". "Zurditos y keynesianos: game over", remató.Además, cargó contra el gobernador bonaerense,quien lo cuestionó por la eliminación del plan Procrear de viviendas. "El soviético dice que soy cruel porque eliminamos un fondo que supuestamente era para crear viviendas y en el fondo era para currarle la vida a la gente", consideró.El jefe de Estado, también, aseguró que en su gestión no van a parar hasta el último día de gestión de "eliminar todas las regulaciones" que puedan."y favorecer a la casta; son todos kioscos", aseguró.El Presidente, además, reiteró su reversión de la frase y prometió que "para cada necesidad habrá un mercado", una definición reciente del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "Es un gran motor y es la contracara de esa frase siniestra, empobrecedora y, en el límite, asesina, de los socialistas y su herramienta más macabra, que es la justicia social", afirmó Milei.