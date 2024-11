Milei no descartó el nombramiento de Lijo y García Mansilla en la Corte por decreto

Con el antecedente de Mauricio Macri en 2015 con los nombramientos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, el presidente Javier Milei reveló este miércoles que no descarta nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema.En declaraciones radiales, el propio Milei abrió la posibilidad de designar por decreto a los jueces en cuestión, teniendo en cuenta que el 30 de noviembre vence el período de sesiones ordinarias del Congreso que le permitirá tratar los pliegos de Lijo y Mansilla."Nosotros hemos cumplido con todos los procedimientos, hemos enviado los pliegos al Senado, que tiene que dictaminar. Yocon el tema", indicó.Pero cuando le consultaron si desmentía el rumor de nombramiento de jueces vía decreto por comisión, como hizo Mauricio Macri en diciembre de 2015, Milei no lo confirmó pero tampocó lo negó: "Necesitamos que operen los mecanismos institucionales. Nosotros hemos presentado los pliegos y estamos cumpliendo con todos los pasos. Esa es la situación real. Yo estoy esperando que actúa el Senado, cuando yo tenga respuesta,. Necesitamos que se expida el Senado".Ambos postulantes presentados por el Gobierno defendieron sus pliegos ante las preguntas de los senadores en agosto. Pero hace un mes y medio la negociación por las candidaturas se empantanó. La comisión de Acuerdos del Senado no emitió despachos sobre las postulaciones.El máximo tribunal tiene cuatro miembros actualmente, pero pronto se quedará con tres por la salida de Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años en diciembre y no podrá renovar su cargo. Vale recordar que también falta cubrir la vacante de Elena Highton de Nolasco, quien renunció al cargo en 2021.En 2015, Macri había designado por decreto a Rosenkrantz y Rosatti, pero no pudieron asumir hasta que el Senado finalmente los aprobó.