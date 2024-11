Presupuesto 2025: Diputados postergó el debate y el Gobierno apura las negociaciones para conseguir dictamen

Con trabas en el acuerdo entre gobernadores y el oficialismo, la Cámara de Diputados postergó hoy hasta el martes próximo la firma del dictamen sobre el Presupuesto 2025.El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, anunció que se citará para el, y se utilizará este plazo con el fin de consensuar "algunos aspectos" referidos al Presupuesto 2025.Esta postergación del despacho no cambia la estrategia de buscar la aprobación del proyecto de gastos y recursos para el 2025 en una sesión que se impulsará para el próximo jueves. En ese contexto, el debate en el Senado tendría que hacerse en sesiones extraordinarias porque la Cámara alta siempre demora al menos 15 días para ese trámite y el período ordinario finaliza el próximo 30 de noviembre.La postergación de la firma del dictamen le permitirá al Gobierno que avancen las negociaciones entre los gobernadores de Juntos por el Cambio, Encuentro Federal e Innovación, cuyos diputados son los que están dispuestos a acompañar al oficialismo para que se apruebe el Presupuesto. Incluso los gobernadores de todas las fuerzas políticas se reunirán en la tarde de este jueves en la sede de la CFI, donde buscarán insistir en sus demandas para recibir mayores recursos y obras públicas.Los mandatarios dialoguistas están pidiendo aumentar los fondos que reciben las provincias por coparticipación federal y obras públicas, además de una reforma del artículo primero para establecer qué sucederá si existen excedentes en la recaudación.En este punto, fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que está avanzando una reformulación del artículo 1 del Presupuesto para que los excedentes de la recaudación se utilicen para bajar impuestos y deuda y "no para gastos discrecionales".Sin embargo, reconocieron que aún no hay acuerdo para incorporar a la masa coparticipable un porcentaje de la asignación específica establecida en el impuesto a los combustibles que se destinaba al subsidio del transporte del interior del país.Se trata del 2,55 por ciento del Impuestos a los Combustibles destinado a la compensación para el transporte, que el oficialismo señala que se utilizará para otro destino dentro de la misma área.Tampoco el Gobierno aceptó hasta el momento destinar un porcentaje del 1,9% de la recaudación para sostener la estructura de la ex AFIP y distribuir el excedente de los ATN que no se utilizaron.Otro de los puntos que la oposición ya anticipó que no está dispuesta a acompañar es la ratificación del decreto sobre actualización de las jubilaciones, pero sí en cambio que se establezca la movilidad de las jubilaciones.