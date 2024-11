Zulemita salió a responderle a Cristina por la pensión de Menem, pero le dio la razón: No tenía ninguna sentencia firme

Después de que el Gobierno le quitara la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner, la ex mandataria advirtió la decisión partidaria al señalar que Zulema Yoma, todavía percibe el mismo beneficio como contraprestación extraordinaria por el mandato que tuvo Carlos Saúl Menem a pesar de sus causas y Zulemita, la hija del ex presidente, salió al cruce.“Lamento tener que responderle en este momento que entiendo es doloroso para Ud. y su familia, pero”, apuntó Zulemita a la ex presidenta. Lo cierto es que esto también sucede con CFK, quién todavía puede apelar la decisión de Casación.En su respuesta al Gobierno, ayer Cristina Kirchner le recordó a Milei el riojano fue otro ex jefe de Estado que tuvo condenas confirmadas, incluso llegó a estar preso, a raíz de distintos casos judiciales. “Preguntale a Martín Menem, tu Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, por qué cobra la misma pensión la tía Zulema, viuda de Carlos Menem, quien se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobresueldos de funcionarios y otras yerbas, y hasta condenadas en segunda instancia”, apuntó la ex presidenta a Milei.Ante lo quela hija de Menem decidió citar caso por caso, l“Absuelto por Tribunal Oral 4 y confirmado por Casación Federal”, recordó Zulemita. Se trata de la causa en la que estuvo acusado por omisión maliciosa de declaración jurada, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, por no declarar dos cuentas bancarias en Suiza. En 2013, los jueces Guillermo Costabel, Mario Posse y Patricia Mallo lo absolvieron porque el caso ya había prescripto por el paso del tiempo.: “Absuelto por el Tribunal Oral 2″. En 2019, el expresidente fue absuelto por el presunto desvío de la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en Buenos Aires durante su gobierno en julio de 1994. A casi 25 años de aquel ataque terrorista, Menem estaba acusado de presionar a la Justicia para que abandonase, en su momento, la llamada “pista siria”.: “Absuelto por la Sala III de Casación Federal”. En 2018, la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a Menem en el marco de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, el expediente que se inició en 1995, lleva 23 años de recorrido judicial y.Si bien no se determinó su inocencia, el Tribunal resolvió quey determinar si Menem y otros 10 imputados son culpables o inocentes por el contrabando de 6.500 toneladas de armas.: “Absuelto por Sala III de Casación Federal”. En 2019, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió sobreseer a Menem y al ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, por la venta a precio vil en el año 1991 del predio que ahora ocupa la Sociedad Rural Argentina.: “No hubo juicio oral”. Otro caso en el que se extendieron los tiempos judiciales por fuera de toda lógica de lo razonable. Después de 25 años de ocurrido el hecho, en 2020, el caso por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, que dejó siete muertos, 300 heridos y una parte de la ciudad destruida, el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba resolvió elevar a juicio oral y público la causa que involucra al expresidente Carlos Saúl Menem. Sin embargo, esa instancia nunca se concretó.: “Sobreseído con sobreseimiento firme, Juzgado Federal 5″. Es causa la había impulsado en 1999 el entonces vicepresidente, Carlos “Chacho” Álvarez, para que se radique la denuncia para que la justicia investigue el supuesto enriquecimiento ilícito del riojano. En 2020, el caso se reactivó con la jueza María Eugenia Capuchetti, incorporándose nueva prueba. Era el juzgado que perteneció a Roberto Oyarbide. Sin embargo, la investigación no llegó a ningún lugar.:“, ya que el Tribunal de Casación concedió el recurso extraordinario planteado y, en consecuencia, se encontraban suspendidos los efectos de las sentencias hasta tanto no se expidiera la CSJN, razón por la cual en este caso tampoco tenía condena firme, de hecho la Corte (pese a que la Cámara Electoral pretendió no autorizarlo a presentarse para Senador por La Rioja en el 2017) revocó la sentencia de la Cámara Electoral y lo autorizó a competir por el cargo el cual ganó, circunstancia que no hubiera sido posible si mi padre el Dr. Carlos Menem hubiera tenido una sentencia condenatoria”, señaló Zulemita Menem, en su publicación de X.Este es otro caso en el que la Justicia tardó más de 20 años en resolver la denuncia, y que no tuvo una resolución definitiva. En la causa de los sobresueldos,a las penas de 4 años y medio y 3 años y medio de prisión, respectivamente, por encontrarlos responsables del delito de peculado durante su paso por el Poder Ejecutivo.Lo cierto es que este último caso, incluso, se asemeja a la situación de Cristina Kirchner quien todavía puede apelar a la decisión de la Cámara de Casación Penal. En el caso de los sobresueldos la Justicia definió en doble instancia, como a Kirchner, una sentencia contra Menem pero los efectos de ese fallo quedaron suspendidos por el recurso extraordinario apelado ante la Corte., en caso de que apele el fallo de Casación y se le conceda la vía recursiva extraordinaria ante el máximo tribunal de la nación. Entonces,