Lospennato enfurecida tras la caída de Ficha Limpia: "Los corruptos van a estar festejando hoy"

Tras no alcanzar nuevamente el quórum para tratar el proyecto, que buscaba proscribir a Cristina Kirhner al impedir sean candidatos electorales a las personas condenadas por corrupción, la diputada del PROse mostró enfurecida y apuntó contra los legisladoresque no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el Juicio en Ausencia (otro proyecto que se iba a discutir en esta sesión). Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó la reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa”, aseguró Lospenatto en el inicio de su discurso.Y continuó: “Tengo la confirmación por escrito de quiénes iban a venir de cada bloque porque no nos comemos más el verso.. La semana pasada, con buena fe, creí que efectivamente había diputados que habían tenido imprevistos. Y la verdad, tengo que decir que”.Los diputados que no vinieron creen que los corruptos tienen que tener fueros? ¿Los diputados que no vinieron creen que van a poder seguir haciendo política en el reino de la impunidad? Pero les voy a decir una cosa: la gente ya cambió. No importa que acá no los estemos representando, la gente ya cambió y la gente va a juzgar a los que sean cómplices de la impunidad”, remarcó Lospennato.El oficialismo ya había pedido una sesión especial para tratar el proyecto de Ficha Limpia la semana pasada, pero hubo 128 diputados presentes y el PRO quedó a una presencia de lograr el quórum porque hubo legisladores que faltaron porque estaban enfermos o tuvieron emergencias de último momento, se creía que este jueves el partido de Mauricio Macri lograría los consensos necesarios para iniciar el debate. Pero no sucedió.“Los juicios de corrupción llegan a condena solamente en el 2% de los casos. Nadie investiga el poder. Somos un país pobre, somos un país con pocas esperanzas de progreso porque dejamos que nos gobiernen los corruptos, las castas de todo. Sindical, empresaria, política... que no representan a un pueblo sufrido que quiere salir adelante. Pero ese pueblo sufrido, que quiere salir adelante, se los va a decir en las urnas”, aseguró la legisladora y les remarcó: “Acuérdense que no va a quedar así para los ciudadanos, los ciudadanos van a mirar con lupa quiénes son los que hoy no vinieron a este recinto para garantizarles impunidad a los corruptos. Ellos no merecen representar al sagrado pueblo argentino”.