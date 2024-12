Caso Maradona: los abogados querellantes reclamaron a los fiscales "la entrega de la totalidad de la prueba"

Los abogados querellantes de la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona solicitaron la recusación de los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra por "no entregar la totalidad de la prueba".Se trata del caso que tiene como acusada a la enfermera Gisella Dahiana Madrid por el presunto "homicidio con dolo eventual" del ex jugador de Boca y la Selección argentina.Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales, Mario Baudry, asesor de Diego Fernando y Verónica Ojeda, alegó que los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra no proporcionaron a las partes "la totalidad de las pruebas", a la vez que evalúan solicitar su recusación.El defensor de la profesional, Rodolfo Baqué, había afirmado que hay "imágenes adulteradas" en la habitación del country de Tigre donde murió Maradona el 25 de noviembre de 2020: "Diego falleció a las 13, pero a las 16 sacaron fotos con un cuarto ordenado".La jueza María Coello fijó una nueva audiencia para el 25 de febrero, día en que se estimaba el comienzo del juicio por jurados populares, una decisión cuestionada por Baqué: "Se llevaron a cabo cinco audiencias al divino botón porque todavía no se llegó a nada".El letrado calificó de "autocontradictoria" la actitud de la magistrada por no tratar la teoría del delito, los hechos probatorios y la lista de testigos: "Nos causa estupor. Pareciera temerles a la fiscalía y parte de los querellantes. Es un camino extraño el que tomó"."Analizamos pedir la recusación y vamos a elevar una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de respeto de la jueza y los fiscales a la señora Madrid", agregó.De acuerdo a su relato, Coello ordenó que los fiscales entreguen la totalidad de las pruebas a la defensa y las querellas. En este sentido, remarcó que Coello aceptó su pedido, que fue presentado en diversas ocasiones desde hace cuatro años."No sé si se va a realizar el juicio por jurados populares a la enfermera", admitió Baqué, quien recalcó que podría ocurrir la misma situación con el debate ordinario en el que están imputados los otros siete profesionales.En ese juicio técnico se encuentran imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psicóloga Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la médica coordinadora de una prepaga, Nancy Edith Forlini, quienes serían juzgados a partir del 11 de marzo de 2025.