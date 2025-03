Finalizó la sexta audiencia del juicio por la muerte de Maradona con detalles impactantes de la autopsia

Un corazón lleno de grasa, abdomen y pulmones llenos de líquido, y signos de una larga agonía. Estas cuestiones, entre muchas otras, fueron relevadas este jueves en la sexta audiencia del juicio por la muerte de Maradona, cuando los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expusieron por primera vez los detalles de la autopsia que le practicaron a Diego el 25 de noviembre de 2020.Para esto convocaron a dos testigos clave: Carlos Mauricio Cassinelli, el entonces director de Medicina Legal de la Superintendencia de Policía Científica; y Federico Corasaniti, jefe de la División Morgue de San Isidro, dos de los cinco peritos que realizaron y firmaron el informe del análisis realizado sobre el cuerpo.La autopsia que se realizó en la morgue de San Fernando determinó que Diego Maradona murió a causa de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada”.El análisis del cuerpo determinó cómo estaban los órganos del astro del fútbol mundial al morir: según el perito Cassinelli, la mayoría de ellos pesaban casi el doble de los de una persona adulta.“El examen empezó por la cabeza. Tenía la masa encefálica muy congestiva, edematosa, a causa de agua.. Luego el cuello: en las cavidades pleurales encontramos líquido, medio litro aproximado en cada uno. Es decir, que los pulmones estaban bien turgentes, con peso aumentado. Estaban llenos de agua“, aseguró el profesional.Según su testimonio, el agua se pudo haber acumulado en su cuerpo a causa de la miocarditis y la cirrosis que Maradona padecía. Sin embargo, la cantidad que había en su cuerpo“Esto viene formándose de a poco y con el tiempo. Pudo haber sido desde que se externó hasta que falleció. No aparece ni en un día, ni en dos, ni en tres, esto es algo que viene progresando. Por lo menos 10 días”, aseguró Cassinelli.“Los pulmones pesaban entre los dos un kilo cien aproximadamente. Son 170 gramos. Tenía un edema agudo de pulmón”, continuó detallando el perito.Luego se refirió al corazón de Maradona y confirmó un dato clave para el juicio: dijo que el paciente habría sufrido, el cual pudo haber comenzado hasta 12 horas antes.a. Tenía todo grasa en las paredes. El aumento del peso se debe a que estaba gordo, a que tenía mucha grasa y que estaba dilatado. Tenía una miocardiopatía dilatada”, explicó el forense.En este sentido, detalló de qué manera constató que el Diez habría agonizado antes de ser encontrado ya sin signos vitales en su casa de San Andrés, en Tigre. “En el corazón había coágulo cruórico que significa agonía. El paciente tuvo una muerte y estuvo en agonía. Esos coágulos solo aparecen en ese caso. Son de color rojizo", remarcó el testigo.Cassinelli explicó que la agonía es un proceso que depende del paciente y que en una persona con insuficiencia cardíaca, como Diego, puede ser progresiva.A su turno, el testigo y forense Federico Corasaniti, remarcó que cuando comienza el período agónico, “la muerte es inevitable”. “Sin embargo, los momentos agónicos ultracortos no permiten la formación de coágulos dentro de las cavidades del corazón, no les da el tiempo. Por eso, teniendo en cuenta todo el cuadro, estamos hablando de varias horas”, dijo Corasaniti.El doctor Casinelli coincidió: “Maradona no habría tenido controles por lo menos a partir de las 00:30 del 25 de noviembre. Podría haber estado 12 horas en agonía”.Sobre el resto de los órganos, los testigos hicieron hincapié en el desgaste que tenían: “Tenía los riñones aumentados de tamaño. Macroscópicamente, eran, y tenía hasta tres litros de líquido en el abdomen”.“Fue llamativo que todos los órganos tenían retención de líquido y estaban más pesados de lo habitual en un cadáver”, subrayó Corasaniti.Los dos expertos y practicantes de la autopsia de Maradona remarcaron que el Diez no murió de manera súbita y que su cuadro pudo haberse tratado si lo alertaban a tiempo.. Para tratarlo habría que internarlo”, respondió Casinelli a una de las preguntas de los abogados.Corasaniti también contestó una consulta del abogado Fernando Burlando y dijo que la forma correcta de tratar a un paciente en una situación como Maradona es “trasladarlo a un hospital y ayudarlo a que elimine los líquidos que retiene”. En ese sentido, dijo que es fundamental un control.Ambos peritos remarcaron que no existe una forma exacta para saber el momento exacto de la muerte de un paciente, aunque sí detallaron qué signos se tienen en cuenta para llegar a un horario aproximado.Entre ellos, mencionaron la deshidratación, el color de la córnea, las manchas cadavéricas y la temperatura. Con estos aspectos como referencia, los forenses determinaron que Maradona pudo haber muerto mucho antes de cuando lo encontraron descompensado.La autopsia se realizó a las 19 horas de ese 25 de noviembre. Para ese entonces, según los testigos, el cuerpo de Maradona tenía rigidez tanto en la mandíbula como en una de sus piernas y los miembros superiores.Además, las córneas de sus ojos ya estaban “bien opacas” y tenía manchas cadavéricas, que ya habían sido constatadas cuando fue hallado muerto en su casa.“Todo eso nos aumentó el rango de la muerte y nos da que. Esa sería la posible hora de la defunción”, concluyeron los forenses.