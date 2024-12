El Gobierno de Kicillof intentó iniciar el diálogo con Nación por Aerolíneas Argentinas y "no tuvo respuesta"

El ministro de Gobierno bonaerense,, aseguró que inició contactos con Nación para avanzar con una negociación para quedarse con el control de Aerolíneas Argentinas, pero que no logró conseguir respuestas.En conferencia de prensa en la Gobernación provincial el ministro bonaerense apuntó: “eventualmente, en poder participar en un esquema alternativo,”.Si bien aseguró que intentó comenzar a negociar, remarcó que no tuvo respuesta desde el Gobierno de Javier Milei. “La semana pasada, por instrucción del gobernador,Planteamos formalmente a Nación empezar a trabajar, eventualmente, en un esquema alternativo, si es que efectivamente quieren llevar adelante la privatización de Aerolíneas Argentinas”, explicó.La semana pasada el gobernador bonaerense Axel Kicillof había anunciado en la conferencia de prensa la intención de hacerse cargo de Aerolíneas en caso de que el Gobierno de Milei quiera venderla. “Vamos a trabajar con el sector aerocomercial y turístico, y con los sindicatos porque creemos que Aerolíneas Argentinas es una de las mejores aerolíneas de Latinoamérica y no tiene sentido lo que está planteando el Gobierno”, afirmó y recordó “Aerolíneas no requirió asistencia del tesoro nacional, que el gobierno nacional se deje de mentir”."Si el Gobierno plantea liquidarla, venderla o cerrarla, que sepa que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir, que Aerolíneas y la Patria no se venden”, había remarcado.