Lorenzetti apuntó contra Maqueda y acusó al resto de ministros de la Corte de intentar forzar la jubilación de un Secretario

A horas de Juan Carlos Maqueda deje su lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ministro del máximo tribunalapuntó nuevamente contra sus colegas al acusarlos de intentar forzar la jubilación de un secretario. Especialmente cruzó a Maqueda y le reprochó no tener “ejemplaridad” por querer aprobar una designación en “la última semana en que se retira del tribunal”., consideró Lorenzetti sobre Maqueda, a quien responsabilizó por la designación de ayer decomo nueva titular de la Secretaría de Jurisprudencia, desde el momento en el que cese en sus funciones Miguel Federico De Lorenzo, quien, según sostienen los jueces en el fallo, habría iniciado los trámites jubilatorios.Lorenzetti consideró a esta situación como “inadmisible” y relató que “el día 23 de diciembre del corriente, en vísperas de nochebuena, el Sr. Secretario de Corte, Dr. Federico De Lorenzo, fue citado de urgencia para que preste su conformidad para ser reemplazado en el cargo de Secretario de Jurisprudencia”. Algo a lo que De Lorenzo se negó.“Que la Corte Suprema establezca que es posible condicionar a un funcionario o a un empleado, tanto en el sector público como privado, para que se jubile, designando a otro en forma paralela, es una regla contraria a lo que el Tribunal ha dicho en sus sentencias.”, remarcó el ministro de la Corte y subrayó: “No hay razón alguna para cubrir un cargo que no está vacante, en forma urgente y entre Navidad y Año nuevo”.En ese contexto, Lorenzetti apuntó directamente contra Maqueda al deslizar que ““Esa decisión y otras que he mencionado en disidencias anteriores, muestra una despedida con claudicaciones que sorprende. Un triste final”, señaló luego.Y recordó una carta pública del propio Maqueda en la que se solicitó la renuncia del Dr. Nazareno, dando inicio al juicio político de sus colegas, en junio de 2003. “Los jueces Petrachi y Fayt se negaron a pedir la renuncia y promover el desplazamiento de sus colegas, y prefirieron redactar disidencias jurídicas”, sostuvo y apuntó:“En el caso, no se trata de pedir la renuncia pública ni de promover un juicio político en consonancia con otros poderes, como ocurrió en aquellos años con la carta mencionada. Dar a entender que”.“¿Deben existir concursos para cubrir cargos de relevancia o la designación debe ser basada en la sola voluntad discrecional?; ¿Debe respetarse la igualdad de oportunidades o favorecer a aquellos que tienen amistad con quien los designa?; ¿Es correcto designar a alguien en forma paralela a otro funcionario que no se ha retirado o constituye una presión inadmisible?”, cuestionó Lorenzetti.La acordada de ayer fue acompañada pory lleva la firma del secretario general de Administración de la Corte,