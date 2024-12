Axel Kicillof tras la caída del Presupuesto 2025 provincial:"No voy a permitir que quiebren a la Provincia Buenos Aires"

En el día de la fecha, la Legislatura no dio aprobación a la Ley de Presupuesto y Endeudamiento ni a la Ley Fiscal Impositiva, presentadas por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de sus obligaciones, hace más de 40 días. El proyecto de Presupuesto para 2025 garantizaba cumplir… — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 28, 2024

El gobernador bonaerense,, no logró este viernes el consenso para aprobar el, la ley fiscal y un proyecto de endeudamiento en la Legislatura bonaerense y salió a cruzar a la oposición a quien acusó de darle "un golpe" a la Provincia y consideró que el presidente Javier Milei”.En la mañana de este sábado Kicillof apuntó contra el Presidente al considerar que "tiene particular saña en fundir a la provincia de Buenos Aires”. En una entrevista a Radio 10, el mandatario provincial remarcó que eran leyes “fácilmente aprobables” pero que el Presidente tiene como propósito atacar a las provincias en el contexto de ajuste y la proximidad de la contienda electoral legislativa.y me voy a poner al frente de la defensa de la provincia de Buenos Aires“, remarcó.Hace más de 40 días presentamos las leyes tributaria y de endeudamiento. La ley de presupuesto es una ley que marca las prioridades, el plan de gobierno para el año que viene está exactamente encuadrado en lo que nos comprometimos a hacer en las elecciones que ganamos por más de 20 puntos”, explicó el gobernador en lo que fueron sus primeras declaraciones a un medio tras la fallida sesión y sus posteos en redes sociales. Y es que el jueves a la tarde, Diputados provincial votó un cuarto intermedio que nunca se retomó y dejó así stand by la aprobación del paquete de leyes clave para encarar la gestión del año próximo de la Provincia de Buenos Aires.Sobre el Presupuesto 2025, el gobernador explicó que busca marcar a qué se dedicarán en la Provincia, entre lo que enumeró a la salud, educación, seguridad, producción, fomentar el trabajo. "Contenía previsiones que terminaron en un limbo porque Milei decidió manejarse sin presupuesto. Nosotros, en las antípodas; hicimos todo lo posible para contemplar recursos para los municipios“, aclaró.Kicillof explicó que el Presupuesto 2024 marcó una progresividad impositiva basada en “cobrarle más a los que más tienen” y que aunque “generó polémicas” funcionó “muy bien”. En ese sentido, detalló que para el año venidero planteaban "En ese sentido, explicó que la ley tributaria impositiva para 2025 “no marcaba más carga para nadie” y sobre la ley de endeudamiento dijo que “lo único que planteamos es que (la Legislatura) nos autorizara a tomar deuda solo para refinanciar los vencimientos de este año”.Ayer, el Ejecutivo bonaerense había sacado un comunicado en contra de la oposición por el tratamiento trunco de la ley. "A la gravísima situación a la que nos sometió el presidente Milei durante este año, s", afirmó el gobernador el viernes y recordó quea pesar del ahorcamiento financiero y las deudas que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia".Luego negó las acusaciones de la oposición y aseguró que cumplió con todos los tiempos estipulados. "", afirmó.Desde el bloque de legisladores bonaerenses de Unión por la Patria informaron el viernes tras el fracaso de la sesión que. Así, el bloque oficialista buscará brindarle al gobernador las herramientas necesarias para gestionar la provincia. Este ámbito comenzará a funcionar en el mes de enero y se espera avanzar con el paquete de medidas durante el mes de febrero.