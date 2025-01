Javier Alonso le respondió a Waldo Wolff: "Que deje de decir pavadas y que se siente a trabajar como corresponde"

CADA 2 DÍAS, UN POLICÍA DE LA CIUDAD (de civil, cuando va o viene al trabajo) ES ATACADO EN LA PBA



La críticas y sugerencias siempre son bienvenidas. Pero son sugestivas cuando solo se critica a una policía profesional que hace su trabajo con enorme compromiso, mientras está… pic.twitter.com/269qBDwuIE — Waldo Wolff (@WolffWaldo) January 5, 2025

El ministro de Seguridad bonaerense,, salió a cruzar a su par porteño,, le advirtió que la que "está descontrolada" es la Ciudad de Buenos Aires.“Irrita escuchar al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, que”, apuntó el funcionario de Axel Kicillof en declaraciones a A24.Y pidió: “Q, con la Ministra Bullrich y conmigo, que arme equipos de trabajo para enfrentar a los narcos". "No como pasa ahora, que a la policía de la ciudad se le escapan 17 presos en un día, que se le escaparon presos todos los años, que no podemos hacer ninguna información porque le filtran todas las investigaciones a los narcos”, lanzó Alonso en referencia a la fuga de más de 20 presos de dos comisarías, ubicadas en los barrios porteños de Liniers y Barracas.“Tuvieron que cambiar a la Jefatura de la Policía, porque ellos mismos sospechan la connivencia. Entonces, me parece que hay algo muy triste que es politizar a las víctimas. Con las víctimas hay que empatizar”, recordó respecto al desplazamiento del responsable civil del ministerio, Sebastián Vela, y al director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad, Martín Ochoa, tras el escape de los reclusos.A través de la red social X Wolff había señalado que el trabajo de la Policía de la Ciudad quedaba opacado ante la inseguridad desatada en el Gran Buenos Aires: “Las críticas y sugerencias siempre son bienvenidas. Pero son sugestivas cuando solo se critica a una policía profesional que hace su trabajo con enorme compromiso, mientras está rodeada de un Conurbano fuera de control que impacta en la vida de la Ciudad y de nuestros policías. Los números reflejan un crecimiento en los índices delictivos del Conurbano, mientras acá los indicadores fueron a la baja”.En ese sentido, el funcionario porteño remarcó que en la Ciudad invirtieron "hace 17 años en seguridad, en la Provincia no". "Acá formamos a nuestros policías durante dos años, mientras que en la Provincia son 9 meses. También los equipamos con armas no letales, controlamos los ingresos y egresos con un Anillo Digital, nuestros agentes y vehículos están geolocalizados y tenemos más del 75 por ciento videovigilado. Nada de eso en la Provincia ocurre”, compartó Wolff en el hilo de la publicación.Al respecto Alonso sostuvo: “, 3 de capital y 14 del Conurbano, que compra droga todos los días, y que es muy atractivo en dólares”. “Nosotros tenemos 4,7 homicidios cada 100 mil habitantes, este año va a bajar.”, reclamó Alonso.