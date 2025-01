En plena escalada de tensión con LLA, Macri pospuso una cumbre del PRO

En medio de la escalada de tensión con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires por el desdoblamiento de los comicios porteños, Mauricio Macri ordenó posponer la reunión de mesa ejecutiva del PRO que estaba prevista para este martes de forma virtual.En el encuentro virtual que iba a encabezar Macri por zoom estaba planeado hacer un repaso de la situación de las provincias de cara al armado electoral para las legislativas de octubre. Sin embargo, el ex presidente no quiso sumar nafta al fuego."La idea es replicar el frente que fue Juntos por el Cambio con otro nombre. Y con la posibilidad de sumar a La Libertad Avanza", explicó uno de los principales colaboradores de Macri ante la consulta de Ámbito.En los últimos días, Javier Milei lanzó un ultimátum a Mauricio Macri: “Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados”.En la Ciudad de Buenos Aires, distrito madre del PRO, el año arrancó complicado para una eventual cohabitación electoral entre ambas fuerzas. El bloque de LLA que conduce Pilar Ramírez votó en contra del Presupuesto porteño de Jorge Macri en medio de una pataleta en contra del gasto público que implicaría el desdoblamiento electoral.El PRO en la provincia de Buenos Aires aspira a avanzar en el armado incipiente que replicarían otras provincias en caso de no haber acuerdo con La Libertad Avanza. Reflotar la coalición de Juntos por el Cambio junto a la UCR y a sectores del peronismo disidente.Diego Santilli se reserva por ahora como eventual pieza de acuerdo entre el macrismo y los libertarios en la provincia de Buenos Aires, a la espera de una definición de Axel Kicillof sobre un eventual desdoblamiento electoral en su distrito.En Córdoba, a partir del acercamiento de Luis Juez a Milei, incluso como eventual candidato a presidente provisional del Senado en reemplazo de Bartolomé Abdala en la preparatoria de febrero, Macri aceleró con la intervención del PRO en la provincia para facilitar un acuerdo con la UCR de Rodrigo de Loredo. Movimiento que el Presidente intentó neutralizar a fin del año recibiendo en Casa Rosada al jefe del bloque del radicalismo en Diputados.En Santa Fe, Maximiliano Pullaro también tiene un acuerdo con el PRO encarnado en su vice, Gisela Scaglia. Mientras los gobernadores tiene la lapicera para cerrar los acuerdos en sus provincias, en La Libertad Avanza las definiciones sobre las alianzas distritales se tomarán en Casa Rosada.Una indefinición del Gobierno que casi fuerza a los mandatarios provinciales, tanto del PRO como de la UCR, a avanzar en armados que por ahora no incluyen a La Libertad Avanza pero que le dejan abierta la puerta hasta el momento de la inscripción de los frentes electorales.