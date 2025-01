Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias con la eliminación de las PASO y designación de jueces en el temario

Se ha firmado hace instantes el decreto convocando a sesiones extraordinarias. El temario incluye la “Ley Antimafias”, modificación del Código Procesal Penal a fin de regular el “Juicio en ausencia”, régimen de reiterancia y unificación de condenas, Ley de Reforma para el… pic.twitter.com/I1BOQIdvCd — Manuel Adorni (@madorni) January 10, 2025

El presidenteEl decreto se publicará en el Boletín Oficial este lunes y confirma que el temario incluirá la reforma electoral que elimina las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes de los ministros de la Corte Suprema.Así lo informó el vocero presidencial,en sus redes sociales donde detalló queAdemás, el vocero informó que se incluirán a “Ley Antimafias”, modificación del Código Procesal Penal a fin de regular el “Juicio en ausencia”, régimen de reiterancia y unificación de condenas, Ficha Limpia, Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos. Desde deSi bien el Gobierno busca darles debate, todavía no está claro si podrían conseguir consenso y alcanzar los votos necesarios para aprobar las iniciativas que puso en debate en el recinto.Respecto al tratamiento de los pliegos de dos candidatos del oficialismo,, para integrar la Corte Suprema de Justicia,y ya definió su estrategia de negociación: "O los dos o ninguno". Como variable de intercambio, aministros.Hay que recordar que para aprobar los pliegos el oficialismo necesita dos tercios de los votos y desde Unión por la Patria dejaron en claro que sus 33 senadores podrían colaborar si se amplía la negociación. La designación del Procurador General y las vacantes en los juzgados federales y Defensorías también sería moneda de cambio.Las negociaciones podrían ser más dificiles, por ejemplo, ensi bien el oficialismo podría tener el apoyo del PRO luego de que Jorge Macri las eliminara en la Ciudad con el aval de su primo Mauricio y tras el acuerdo de cara a las legislativas entre ambos lideres, el Gobierno deberá convencer a sectores de la UCR y gran parte del bloque peronista para llegar a la mayoría agravada de 129 votos.Los rumores dicen queque ella misma implementó, en el peronismo todavía no hay una postura unificada e eincluso podrían votar diferente. Por otro lado, hay diputados que no querrán votar junto a los libertarios, ya que no quieren poner en peligro el corte más opositor en el recinto.Uno de los temas que podría probar cómo será la alianza electoral entre el PRO y LLA será laen noviembre hubo dos sesiones fallidas en las que quedó en claro que los libertarios no querían avanzar con la iniciativa que podría dejar afuera de la competencia electoral a Cristina Kirchner. La oposición dialoguista acusó al Gobierno de un “pacto con Cristina” y tras la repercusión negativa en la opinión pública el Gobierno anunció que diseñaría un proyecto propio.Además de las negociaciones parlamentarias, sacar estos temas en sesiones extraordinarias tendránY es que muchos legisladores se encuentran de vacaciones o con salidas programadas ante la demora de Milei en convocar a sesiones extraordinarias, por lo que no sorprendería una fuerte ausencia de diputados aliados al oficialismo.Así, también cabe recordar que la la Cámara de Diputados se encuentra inhabilitada hasta fines de enero por obras de refacción del sistema de votación y modernización del equipamiento. El proryecto estaba previsto para terminarse el 31 de enero.