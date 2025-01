Tras varias idas y vueltas, autoridades porteñas y bonaerenses se reunieron por los hechos de inseguridad

Tras varias idas y vueltas y declaraciones cruzadas, las autoridades bonaerenses y porteñas se reunieron para trabajar en conjunto en referencia a los distintos hechos de inseguridad que acontecieron en los últimos días. Si bien no hubo ninguna propuesta concreta, los funcionarios acordaron seguir trabajando en conjunto y la semana entrante volverán a verse las caras.Desde el gobierno provincial, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, contó en sus redes sociales que realizaron una “importante mesa de seguridad” junto al Subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal, Sebastián Fernández Ciatti; el Subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; entre otros funcionarios. “En esta reunión evaluamos los avances estratégicos en seguridad para el AMBA y nuevas medidas de seguridad a implementar. Trabajamos cada día para llevar más seguridad a los Bonaerenses”, indicó.En tanto, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, dijo al canal de noticias IP que acordaron "llevar propuestas la semana que viene en la mesa de trabajo”. El funcionario no brindó mayores detalles ya que ambas partes acordaron “no adelantar ninguna medida” y tratarlas en conjunto.Antes del cónclave, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le bajó el tono al encuentro y dijo a Fm RE que “es la cuarta o quinta reunión que tenemos”.El funcionario dijo que trabajan en conjunto, incluso con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para “bajar el delito” y en causas de “narcotráfico”. Por ello cuestionó las declaraciones de Jorge Macri y Waldo Wolff (ministro de Seguridad porteño) quienes criticaron los hechos de inseguridad: “Quieren subir esta reunión a un pedestal diciendo que vienen a hacer una denuncia grandilocuente, cuando en realidad la respuesta que yo tengo para decir es que tenemos que sentarnos a ver cómo trabajamos juntos”.“Cuando se intenta con mentiras ocultar los graves problemas que tiene la Ciudad, como los delincuentes que se escapan de las comisarías, la falta de limpieza que tienen… Gobiernan la ciudad más rica del país”, dijo.Además destacó la baja de homicidios que hay en provincia de Buenos Aires: “En 2004 teníamos 2700 homicidios, hoy tenemos 810 homicidios. Nosotros somos transparentes con todas las cifras que tenemos”, cerró.De esta manera, este lunes 20 de enero a partir de las 11.30 de la mañana ambos funcionarios y sus equipos se reunirán en la sede de Puente 12, en La Matanza.Vale recordar que el jueves de la semana pasada, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, publicó en sus redes sociales un pedido de reunión a la provincia.“En lo que va del 2025, en la Provincia de Buenos Aires atacaron a un policía de la Ciudad cada 27 horas. Estos constantes y graves hechos de inseguridad ya se llevaron la vida de 13 de nuestros oficiales. Ante esta situación que requiere medidas urgentes, me reuní con la cúpula de la Policía de la Ciudad y llamé al Gobernador, con quien acordamos una reunión y ámbitos de trabajo entre nuestros ministros de seguridad. Esto tiene que terminar Ya”, remarcó.