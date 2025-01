Kicillof cruzó a Milei: "Está entregando nuestra soberanía a cambio de palmaditas en la espalda y premios truchos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó este miércoles al presidente Javier Milei por la caída histórica del consumo de carne y aseguró que”vende” al país “por reconocimiento personal"."Como de costumbre, cada vez que gobierna la derecha, presenciamos el sobrehumano esfuerzo para 'militar el ajuste'. Es decir, atenuar o hasta hacer pasar por positivo el sacrificio que le hacen padecer a la sociedad. Así, se festeja como un éxito que suban los bonos y acciones en la Bolsa mientras caen los ingresos y se deterioran las condiciones de vida de los sectores medios, trabajadores, populares", sostuvo el gobernador bonaerense en un posteo en su cuenta de x al compartir gráficos que ilustran la caída en el consumo de carne bovina, aviar y porcina.Al respecto, apuntó: “El episodio de hoy se titula ‘Los argentinos cambiaron los hábitos y ahora consumen más carne de pollo que de vaca’ es una forma tramposa y miserable de presentar la cruel realidad", apuntó en referencia a cómo algunos medios describieron la fuerte caída del consumo de carne y señaló: "Con la política económica de Milei, el consumo de carne se desplomó y es el menor en 100 años, al tiempo que cayó también el consumo de pollo, leche, frutas, verduras, etc”. “Están haciendo pedazos la capacidad de consumo del pueblo argentino. Con Milei, la plata no le alcanza a (casi) nadie", advirtió.“La realidad es que se desplomó el consumo interno de carne de vaca, y lo notable es que en 2024 también cayó el consumo de pollo. La contracara, es que lo que sí creció fuerte es la exportación de carne bovina. La Argentina de Milei es así, menos consumo de carne y proteínas”, alertó Kicillof al tiempo que señaló que el modelo de país del Presidente “como en su paraíso perdido de fines del siglo XIX, es precisamente ese, que la mayoría reduzca sus consumos por no tener ingresos suficientes y que se generen más ‘saldos exportables’ de alimentos como también de petróleo, gas y energía”. “Hambre y sufrimiento en el granero del mundo”, lamentó.En ese sentido, apuntó contra el jefe de Estado que en la última semana recibió dos premios en su gira por Estados Unidos y fue elogiado por el Fondo Monetario Internacional: "Así, lo vemos a Milei recorriendo los países centrales, entregando nuestra soberanía, nuestros trabajos y nuestras riquezas naturales al mejor postor”. “Los extranjeros no deben poder creer lo barato que nos vende, a cambio de reconocimiento personal, palmaditas en la espalda y premios truchos", concluyó el gobernador bonaerense.