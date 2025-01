La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia por el conflicto entre Bridgestone y SUTNA

Las autoridades de la empresa Bridgestone y los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Neumático volverán a verse las caras esta semana en un encuentro para evitar que estalle un conflicto que puede afectar a toda la industria. El contacto será a través de una audiencia virtual que la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó para este miércoles 29 de enero a las 11 de la mañana.Los funcionarios enfrentan una disyuntiva difícil de resolver por la vía administrativa: tienen que definir si aceptan o rechazan un pedido que hizo la multinacional para reabrir el Procedimiento Preventivo de Crisis aprobado y aplicado en octubre de 2024.En ese momento, el mecanismo de excepción que permite a las empresas aplicar medidas de ajuste para enfrentar situaciones de crisis le permitió a Bridgestone despedir a 450 empleados, según las denuncias que realizó oportunamente el Sindicato Unico de Trabajadores de Neumático de Argentina (SUTNA).Ahora, la compañía pretende que Trabajo autorice una extensión de ese régimen para aplicar nuevos recortes, tanto en sus niveles de producción como en la cantidad de empleados, para adecuar su actividad a la caída de la demanda que enfrenta desde el año pasado, según sus argumentos.La audiencia de este miércoles tiene el carácter de “previa” a la audiencia final donde la Secretaría de Trabajo dará a conocer su veredicto. La intención es seguir sumando elementos de análisis a la tarea de la Unidad de Crisis, el grupo de evaluación técnica que debe expedirse sobre el pedido de la empresa.De todos modos, nadie desde la empresa ni desde el gremio espera que haya elementos nuevos para considerar. Cada parte notificará una vez más sus argumentos sin moverse un centímetro de su libreto.La empresa fundamenta su postura en una situación que toma como antecedente el extenso conflicto sindical de 2022, que -asegura- deterioró la base exportadora de su negocio y que todavía tiene repercusiones en su operación.“El negocio y el mercado son desafiantes y las perspectivas para 2025 parecen aún más difíciles, lo que obliga a ser realistas sobre la situación actual de la empresa y evaluar los posibles pasos que se pueden tomar para optimizar la estructura y repriorizar proyectos clave”, planteó.Por su parte, el gremio emitió un comunicado referido a esta nueva audiencia en el cual anticipó: “El SUTNA asistirá a esta audiencia exigiendo se rechace por ilegal e improcedente este pedido de ampliación de PPC que no existe como figura legal en la República Argentina”.Además, alega que la empresa “pide a la Secretaría de Trabajo que se la habilite a despedir ilegalmente 290 trabajadores y amenaza con una vez implementadas las desvinculaciones avanzar con la ruptura del Convenio Colectivo, implementar una rebaja salarial y la flexibilización de los trabajadores”.Lo que intentará demostrar el SUTNA es que “la multinacional Bridgestone, la compañía de fabricación y venta de neumáticos más grande del mundo y principal importadora de neumáticos en Argentina, cuenta con una amplia cantidad de soluciones para el caso de un supuesto traspié en sus ecuaciones económicas locales (que no se advierte en los balances positivos presentados) sin afectar los puestos de trabajo y las condiciones laborales, así como la posibilidad de llegar a acuerdos con el gobierno sin amenazar a los trabajadores”.Los sindicalistas también plantearán en la audiencia, entre otros argumentos, que la empresa durante la pandemia logró sostener su dotación de empleados a pesar de operar con un nivel mínimo de producción.“Bridgestone en forma absurda indica, por un lado, no necesitar altos niveles de producción, y por otro es la fábrica con más horas trabajadas por cada trabajador semanalmente, llegando al tope del límite de las 48 a la semana”, indicaron.Y agregaron: “En otros países, la propia Bridgestone ha rotado las jornadas efectivas de trabajo de cientos de operarios sin ejecutar desvinculaciones”.El gremio se mantiene en estado de alerta y movilización. El jueves pasado convocó a una concentración en las puertas de la fábrica de Llavallol, que contó con la adhesión de representantes de otras empresas de la industria del neumático.