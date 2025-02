Milei condecorará al repartidor asesinado en Moreno por defender al vendedor ambulante: "Un héroe se fue al cielo"

UN HÉROE SE FUE AL CIELO



Hoy mataron a Lucas Aguilar, un repartidor de Moreno que defendió a un vendedor ambulante de un asalto. El vendedor ambulante fue APUÑALADO pero sobrevivió gracias a Lucas. LUCAS HIZO EL SACRIFICIO MÁXIMO POR UN DESCONOCIDO, ENTREGÓ SU VIDA PARA… — Javier Milei (@JMilei) February 1, 2025

El presidente Javier Milei anunció queel repartidor asesinado en Moreno y aprovechó para apuntar contra al gobernador de la provincia de Buenos Aires,, por la inseguridad y su "inoperancia y garantismo".", comenzó el mandatario en su posteó en redes sociales donde contó: "Hoy mataron a Lucas Aguilar, un repartidor de Moreno que defendió a un vendedor ambulante de un asalto.entregó su vida para defenderlo".En este contexto, anunció: "En consecuencia, y para honrar su valor, crearemos la, entregada por el Presidente de la Nación, y".Milei, además, aprovechó para pegarle a Kicillof: "Lucas es un Héroe y una inspiración para todo el pueblo argentino y en particular para los bonaerenses, queque está terminando en un baño de sangre para la gente común".El comentario del Presidente se suma a las continúas críticas que lanza la Ciudad, liderada por Jorge Macri, hacia Provincia. Sin embargo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Airesy aseguró que si el Gobierno hubiera pagado los $700 mil millones, "se podrían haber comprado 10 mil patrulleros". "Si no nos dan los recursos para invertir y fortalecer nuestra capacidad, y al mismo tiempo tenemos una crisis social que avanza", subrayó.Alonso agregó: "No hay ninguna zona liberada"; y en relación a lo ocurrido ayer reveló que la Policía "detuvo inmediatamente" al agresor de Lucas, identificado como Luis Benítez, de 38 años.En contraparte, el ministro bonaerense aseguró en diálogo con LN+ que "hay menos homicidios que antes", al mismo tiempo que afirmó que "todo parece que es un descontrol" si se "ponen las cámaras" sobre los crímenes.