El Gobierno buscará hacer la reforma previsional antes de fin de año y no descarta subir la edad jubilatoria

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES),, ratificó que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional "antes de fin de año" y no descartó que uno de los puntos a debatir sea el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación., y constituye el punto 9 del Pacto de Mayo. Creo queporque el sistema, tal como lo han dejado, está quebrado", afirmó.El funcionario señaló que "subir la edad de jubilación solamente no es una solución" y "tiene que analizarse toda una serie de situaciones". "La edad de jubilación puede ser; la proporcionalidad de cobrar en base a lo aportado", agregó, apuntando directamente contra la moratoria previsional, que vence el 23 de marzo y no será renovada."Hay gente que no llega a los 30 años de aportes porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aportes no tiene derecho a la jubilación", lanzó en diálogo con TN y señaló que la "informalidad tiene que ver también con los impuestos al trabajo, que es una cuestión que el Gobierno también está evaluando".De los Heros destacó que 6 millones de personas accedieron a la jubilación a través de la moratoria, sin tener los años de aportes necesarios. "El 95% de todos los jubilados que se han jubilado por moratoria cobran la mínima", señaló al tiempo que remarcó: "El promedio de los años que compran por moratoria está arriba de los 25. O sea,Con lo cualporque termina ganando el que se mantiene en la informalidad", consideró.La edad mínima para acceder a la jubilación actualmente es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, siempre y cuando cumplan con el requisito de los 30 años de aportes. Con el fin de la moratoria previsional, dirigida a mujeres de entre 50 y 60 años y hombres de entre 55 y 65 años que no lleguen a los 30 años de aportes, desde el 23 de marzo quien la percibían solo podrán acceder a lasin derecho a la pensión por viudez.